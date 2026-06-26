Fatih Ürek'in Mirasında Şok Gerçek! Ablası Selvi Ürek Nişantaşı'nda Açıkladı!

Ocak ayında vefat eden Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek miras krizini yalanladı: "Büyük bir birikimi yoktu, borçları vardı. Kıyafetleri satıp eğitime bağışlayacağız."

Fatih Ürek'in Mirasında Şok Gerçek! Ablası Selvi Ürek Nişantaşı'nda Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 14:44

Türk eğlence dünyasının ve sahnelerin en renkli, en sevilen isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz ocak ayında aramızdan ayrılan Fatih Ürek'in vefatının ardından geride bıraktığı mal varlığı ve miras paylaşımları magazin basınının gündeminden düşmüyor. Aile içinde paylaşıma dair kriz çıktığı yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılırken merhum sanatçının ablası Selvi Ürek sessizliğini bozdu. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan abla Ürek kamuoyunda merak edilen tüm gerçekleri ve aile cephesindeki son durumu tüm çıplaklığıyla anlattı.

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek 30 Ocak'ta vefat etmişti. Fatih Ürek'in geride bıraktığı mal varlığı da magazin basınının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Ortaya atılan iddialarda Fatih Ürek'in mirasının iki kız kardeşi arasında paylaşılacağı öne sürülmüştü. Ardından daha sonra ailesi tarafından yapılan açıklamada; aile içindeki tüm mal varlığının dört kişi arasında eşit şekilde paylaştırılacağı belirtilmişti.

"Kıyafetlerini ve Kürklerini Satıp Eğitime Bağışlayacağız"

Sanatçının gardırobunda servet yattığını belirten abla Selvi Ürek, Fatih Ürek'in sahne kostümlerine ve dış görünüşüne çok büyük yatırımlar yaptığını hatırlattı. Kardeşler arasında mal varlığı yüzünden kriz çıktığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan abla Ürek gardıroptaki değerli parçaların geleceğini şu sözlerle açıkladı:

"Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Hepsini satacağız... Ondan anı olarak bir bileklik aldım. Takıları vardı bir kısmını almak isteyen aldı bir kısmı da satıldı. Kardeşler arasında bir sıkıntı yok. Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp eğitime bağışlayacağız."

"Sanıldığı Kadar Büyük Bir Birikimi Yoktu, Borçları Vardı"


Fatih Ürek'in banka hesaplarında devasa bir servet olduğu yönündeki şehir efsanelerine de açıklık getiren Selvi Ürek sanatçının hayatının son dönemindeki gizli kalmış maddi gerçeği şu sözlerle paylaştı:

"O kadar çok maddi birikimi yoktu, yokmuş. Hayat poliçeleri yaptırmış. Vergi ve bankalara kredi borçları vardı. 1-2 avans almış yüklü miktarda. Tabi hastalanınca onları iade etmek durumunda kaldık. Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi."

"Bodrum'daki Evi Satıp Kendilerine Ev Alacaklar Diye Konuşuyorlar..."

Sosyal medyada ve magazin programlarında ortaya atılan "Bodrum'daki lüks villayı satıp kardeşler kendi aralarında paylaşacak ve kendilerine yeni evler alacaklar" dedikodularına da sitem eden Selvi Ürek "Miras haktır biliyorsunuz ki. Bodrum'daki evi satıp kardeşler de kendilerine birer ev alacak diyenler var." diyerek iddiaları doğrulayacak ya da yalanlayacak net bir hüküm yerine mirasın yasal bir hak olduğunu ve dedikoduların aksine kardeşlerin tamamen uyum içinde hareket ettiğini vurguladı.

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