Rock Müziğin Kraliçesi Geri Dönüyor! Şebnem Ferah İstanbul'da Bir Kez Daha Sahne Alacak!

Türk rock müziğinin efsane sesi Şebnem Ferah 18 Temmuz'da Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

Rock Müziğin Kraliçesi Geri Dönüyor! Şebnem Ferah İstanbul'da Bir Kez Daha Sahne Alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 14:14

Şebnem Ferah uzun süredir yolunu gözleyen hayranlarına büyük bir yaz müjdesi verdi. Rock müziğin kraliçesi yaz konserleri kapsamında İstanbul'un en büyük açık hava etkinlik alanlarından birinde muhteşem bir müzik şölenine imza atmaya hazırlanıyor.

Festival Park Yenikapı'da Rock Rüzgârı Esecek

Yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkıları, eskimeyen albümleri ve muazzam vokal yeteneğiyle Türk rock müziğinin en güçlü kadın sanatçıları arasında zirvede yer alan Şebnem Ferah 18 Temmuz'da Festival Park Yenikapı sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Dev organizasyonda ünlü sanatçı geçmişten günümüze uzanan geniş ve sevilen şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı İstanbullu müzikseverler için yorumlayacak.


Biletler Satışa Çıktı!

Açık havada binlerce kişinin tek bir ağızdan Mayın Tarlası, Sil Baştan, Bu Aşk Fazla Sana ve Yağmurlar gibi kült şarkıları söyleyeceği bu dev konserin biletleri müzikseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde bugün itibarıyla genel satışa sunuldu.

Şebnem Ferah'ın uzun süren sahne sessizliğini bozacağı bu tarihi gece için biletlerin kısa sürede tükenmesi (sold-out olması) bekleniyor. İstanbul'da yaz gecesini rock enerjisiyle ateşleyecek olan bu performansı kaçırmak istemeyen müzik tutkunları şimdiden bilet platformuna akın etmeye başladı.

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