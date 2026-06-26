Melis Birkan ve Aras Aydın'dan Romantik Tatil Karelerі!

2022 yılında evlenen ünlü oyuncu çift Melis Birkan ve Aras Aydın romantik Hollanda tatillerinden aşk dolu kareler paylaştı.

Melis Birkan ve Aras Aydın'dan Romantik Tatil Karelerі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 13:17

Türk televizyon ve sinemasının en sevilen oyunculuk performanslarıyla her daim takdir toplayan örnek çiftlerinden Melis Birkan ve Aras Aydın tatil rotalarını Avrupa'nın en romantik ve sanatsal şehirlerinden biri olan Hollanda'ya çevirdi. Ekranların ve sahnelerin yoğun temposuna kısa bir ara veren ünlü oyuncu çift Hollanda seyahatlerinden peş peşe paylaştıkları aşk dolu karelerle hayranlarını adeta mest etti.

Mutlu Evliliklerinde 4. Yıla Doğru

Magazin dünyasının gözlerden uzak, sakin ve huzurlu yaşamayı tercih eden saygın çifti Hollanda'nın ikonik kanalları ve tarihi sokakları arasında romantik anlar yaşadı. Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı neşeli ve samimi fotoğraflar takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melis Birkan ve Aras Aydın, 21 Mayıs 2022 tarihinde sade bir törenle evlenmişlerdi. Evliliklerinde dördüncü yıla doğru emin adımlarla ilerleyen ve her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren ünlü çift bu tatille birlikte evlilik yıl dönümlerini de Avrupa semalarında taçlandırmış oldu.

Doğallıkları ve Uyumları Tam Not aldı

Hollanda'nın serin ve keyifli havasında bisiklete binen müzeleri gezen ve sokak modasına uygun çabasız şıklıklarıyla dikkat çeken Melis Birkan ile Aras Aydın'ın fotoğraflarının altına hayranları övgü dolu mesajlar bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyunculara nazar boncuğu emojileri gönderdi.

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