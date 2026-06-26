Sahillerin Yeni Kraliçesi! Hande Erçel Pozlarıyla Instagram'ı Yaktı Geçtі!

Hande Erçel yüzü olduğu markanın yeni sezon reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.

Sahillerin Yeni Kraliçesi! Hande Erçel Pozlarıyla Instagram'ı Yaktı Geçtі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 16:00

Türk televizyon dünyasının ve dijital mecraların küresel çaptaki en popüler, en çok takip edilen yıldızlarından biri olan Hande Erçel global yüzü olduğu ünlü markanın yeni sezon koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Son dönemde hem yer aldığı prestijli projelerle hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu bu kez yaz enerjisini taşıyan iddialı reklam çekimiyle dijital dünyayı adeta abluka altına aldı.

Kamera karşısındaki profesyonelliği, duru güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Erçel markanın en iddialı  tasarımlarıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dakikalar İçinde Beğeni Butonu Çöktü

Sosyal medyada 30 milyonu aşan dev takipçi kitlesiyle her hareketi olay olan Hande Erçel yeni reklam kampanyasından paylaştığı kareleriyle adeta nefes kesti. Objektiflere son derece cool ve estetik pozlar veren ünlü güzel bu gönderisiyle dakikalar içinde yüzlerce beğeni ve yorum alarak erişim rekoru kırdı.


Plaj Şıklığının Yeni İlham Kaynağı

Başarılı oyuncunun bu karelerinin altına dünyanın dört bir yanından hayranları ve yakın dostları övgü dolu mesajlar bıraktı. Takipçileri güzel yıldızı nazar boncuğu yağmuruna tuttu. Reklam iş birlikleriyle adından başarıyla söz ettiren Hande Erçel bu çekimle birlikte 2026 yazının da en çok konuşulan stil ikonlarından biri olacağını net bir şekilde kanıtladı.

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