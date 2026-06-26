Ekranların En Büyük Vefası! Mehmet Ali Erbil Canlı Yayında Hıçkırıklara Boğuldu

Türk televizyon tarihinin en ikonik şovmenlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda kariyerinin en duygusal ve unutulmaz anısını paylaşırken gözyaşlarını tutamadı. Yıllarca sunduğu ve reyting rekorları kıran efsane yarışma programı Çarkıfelek'te binlerce insana dokunan ünlü şovmen maden işçisi 19 yaşındaki Zonguldaklı bir genç ve ailesiyle yaşadığı o tarihi anları yeniden hatırlayınca stüdyoda adeta duygu seli yaşandı.

Ünlü şovmen, katıldığı programda yıllar önce Çarkıfelek'te yaşadığı ve unutamadığı bir olayı anlattı. Erbil madenden çıkıp yarışmaya gelen genç bir yarışmacı ve ailesiyle yaşadığı duygusal anları aktarırken yeniden gözyaşlarına boğuldu. O gün yaşadıklarını yeniden hatırlayan Erbil hıçkıra hıçkıra ağlayarak "Annesiyle karşılıklı ağladık. Sonra çok merak ettim. Acaba ne oldu onlara, çocuk üniversiteyi bitirdi mi?" ifadelerini kullandı.

"Hem Üniversitede Okuyor Hem Madende Çalışıyordu Hemen Arabayı Verdim"

Yarışmaya simsiyah madenci kıyafetleriyle yüzündeki kömür karasıyla katılan 19 yaşındaki gencin hikayesini anlatan Mehmet Ali Erbil o dönem ekran başındaki milyonları da ağlatan anları şu sözlerle aktardı:

"Bir tane çocuk böyle simsiyah, madenden gelmiş. Çocuk 19 yaşında. Hem üniversitede okuyor hem madende çalışıyor hem evine bakıyor. Konuşuyoruz ailesiyle. İşte araba için yarışıyorlar. Ben direkt verdim. Hemen verdim. Vermemek olur mu? Onu gördükten sonra..."

"Annesiyle Karşılıklı Ağladık"

Yarışma kurallarını bir kenara bırakarak gencin hayat mücadelesine ve temiz kalbine kayıtsız kalamadığını belirten Erbil ödülü verdikten sonra stüdyoda yaşanan dramatik anları gözyaşları içinde anlattı.

Annenin kendisine sarılarak döktüğü gözyaşlarını dün gibi hatırladığını söyleyen şovmen "Biz annesiyle karşılıklı ağladık. Sonra diyor ki bana 'Siz ağlamayın. Ben mutluluktan ağlıyorum. Oğlumu yollayacağım Allah'a şükür.' Bütün program boyu ağladık orada" diyerek o dönemin ekran tarihine geçen ve hafızalardan silinmeyen anlarını tazeledi.

Yıllar Sonra Gelen Büyük Merak

Aradan geçen uzun yıllara rağmen Zonguldaklı madenci genci ve ailesini hiç unutmadığını içinin sızladığını itiraf eden Mehmet Ali Erbil hıçkırıklara boğularak şu can alıcı soruları sordu:

"Sonra çok merak ettim. Acaba ne oldu onlar? Arabayı aldılar... Çocuk okudu mu, üniversiteyi bitirdi mi? Hala madende çalışıyor mu?"

Televizyon dünyasında her zaman neşeli, esprili ve hınzır tavırlarıyla bilinen Mehmet Ali Erbil'in bu derin samimi ve vefakar yönü, programı izleyenleri ve sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi.