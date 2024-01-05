Serdar Ortaç içini döktü: 'Çok kumar oynamam beni mahvetti'

TRT1’de ekrana gelen ‘Alişan ile Hayata Gülümse’ programının konuğu olan Serdar Ortaç, geçmiş yıllarına ve yaşadığı zor dönemlere dair samimi açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç içini döktü: 'Çok kumar oynamam beni mahvetti'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2024 10:07

Serdar Ortaç, TRT1'de yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' programının konuğu oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Programda, kumar tutkusu nedeniyle bankalara olan 10 milyon TL'lik borcunu kapatan Ortaç, geçmiş yaşantısı ve zor dönemleri hakkında konuştu.

Şarkıcıya, "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusu yöneltilince, Ortaç, ölümler, büyük para kayıpları ve kumar oynama alışkanlığının kendisini olumsuz etkilediğini itiraf etti. Kazanmış olsa da uzun yıllar boyunca kumar oynadığını belirten Ortaç, sağlıklı günleri özlediğini ifade etti.

"Sadece mesleğimden kazanmalıyım" diyen Ortaç, maddi lüks içinde yaşadığı dönemlerin ardından şu an için bu tür bir yaşamın artık mümkün olmadığını vurguladı. Kumarın getirdiği kayıpların geri alınması için uzun süreler harcandığını dile getiren şarkıcı, sağlıklı günlerindeki huzuru özlediğini belirtti.

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