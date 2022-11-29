Serdar Coşgun'a Sezen Aksu desteği!

Eğlence ve müzik dünyasında trendleri belirleyen isimlerin ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünde hazırlanan albüm için Serdar Cosgun, 'Seçtiğim şarkılarım dünyayı nasıl deneyimlediğime dair birer resim gibi” dedi. Serdar Coşgun‘un “Benden” adını verdiği projesinin ilk şarkısı söz ve müziği Sezen Aksu‘ya düzenlemesi Fırat Özbaydar‘a ait “Delidir” listelerde hayli iddialı olacak.



Serdar Coşgun, 'Arabesk müzik, 'minibüsçü şarkıları' olarak bilindi. Seveni, dinleyeni çoktu ama tepki göstereni de fazlaydı. Hatta bir kesim, arabesk müzik dinleyenlere dudak büküp onları 'ikinci sınıf vatandaş' yerine koydular. Birçok dijital müzik platformuna bakıldığında arabesk müziğin yeniden yayılmasında genç temsilcilerinin büyük katkıyı sağlayanlar isimler oldu. Bende kendi tarzım ve yorumumla benim gibi birçok insanın kalbine dokunan şarkıları bir araya getirdim. Bu şarkıların hepsinin arkasında bir hikâyesi var ama genellikle bunlar tamamen doğru ya da yanlış olan başka bir şeyin biçimini almış durumdalar' dedi.



Fotoğraflarını Lara Sayılgan çektiği Serdar Coşgun’un “Benden…” adını verdiği proje albümü Alim Yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alacak.