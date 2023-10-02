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Seray Kaya’nın yeni adresi belli oldu

"Bir Küçük Gün Işığı" dizisinden sonra, başarılı oyuncu Seray Kaya'nın yeni projesi büyük bir merakla bekleniyordu.

Seray Kaya’nın yeni adresi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-10-2023 15:03

Seray Kaya'nın yeni dizi projesi sonunda açıklandı. En son "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayan ve etkileyici performansıyla dikkat çeken Kaya, Medyapım'ın FOX için üreteceği "Kopuk" adlı diziyle prensipte anlaştı.

Dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu üstlenecek, senaryosunu ise Deniz Karaoğlu, Fuat Mete Özden ve Selim Karadana yazıyor. Tarlabaşı'nda geçen bir mahalledeki düğün sahnesiyle başlayacak olan dizide Seray Kaya, "Müjde" karakterine hayat verecek. Sıcak ve samimi hikayesiyle dikkat çeken dizi zaman zaman aksiyon sahnelerine de ev sahipliği yapacak.

Dizide Kaan Yıldırım "Ferhan" ve Biran Damla Yılmaz "Sera" rolleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.

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