Seray Kaya “Sultana” Filminde Başrolde

Başarılı oyuncu projeye dahil oldu

Geçen yıl ödülleri toplayan “Mukadderat” filminin yazarı Erdi Işık, yeni projesi “Sultana” ile sinema dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, vizyona girmeden merak uyandırdı. Son olarak başarılı oyuncu Seray Kaya, yapımcılarla anlaşarak başrol kadrosuna dahil oldu.

Seray Kaya “Tülay” karakteriyle geliyor

Proje seçimlerinde oldukça titiz davranan oyuncu, filmde “Tülay” karakterine hayat verecek. Hikâye, ünlü bir gece kulübünde çalışan 7 direk dansçısının yaşam mücadelesini anlatacak. Seray Kaya, bu rolüyle kariyerinde yeni bir sayfa açarken, güçlü bir kadın karakteri seyirciyle buluşturacak.

Set hazırlıkları başladı

Rodi Medya ve Saros Film imzalı yapım, Kasım ayında sete çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Ali Kemal Güven oturuyor. Güven, daha önceki projelerinde yakaladığı başarıyı bu filmde de sürdürmeyi hedefliyor.

Sinemaseverlerin beklentisi yükseldi

Henüz çekim aşamasına geçmeden sinema gündeminde ses getiren “Sultana”, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Özellikle Seray Kaya’nın projeye katılması, hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, oyuncunun “Tülay” rolü için çok uygun bir tercih olduğu vurgulandı.

“Sultana” vizyon için gün sayıyor

Filmdeki karakterlerin derin hikâyeleri ve etkileyici anlatımı, sinemaseverlere farklı bir bakış açısı sunacak. Seray Kaya’nın güçlü oyunculuğu ve filmin iddialı senaryosu, **“Sultana”**yı sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri yapacak gibi görünüyor.