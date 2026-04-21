Seray Kaya Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı: Sultana Setinden İlk Görüntüler

45. İstanbul Film Festivali’nin en çok beklenen yapımlarından biri olan Sultana, Beyoğlu’nun tarihi dokusuna sahip Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen galasıyla dünya prömiyerini yaptı. Yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven’in oturduğu, senaryosunu ise Erdi Işık’ın kaleme aldığı film, hem dev oyuncu kadrosu hem de festivaldeki görkemli atmosferiyle sinemaseverlerden tam not aldı.

İstiklal Caddesi’nde Gala Yürüyüşü

Filmin oyuncu kadrosu, galanın yapılacağı sinemaya ulaşmak için İstiklal Caddesi boyunca yürümeyi tercih etti. Tuba Büyüküstün, Seray Kaya, Derya Pınar Ak, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve usta oyuncu Itır Esen’den oluşan ekip, caddeyi dolduran yüzlerce hayranının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin arasından alkışlar eşliğinde geçen oyuncuların bu samimi yürüyüşü, galanın en renkli ve unutulmaz anlarını oluşturdu.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro

Sultana, sadece başrolleriyle değil, yan rollerdeki güçlü isimlerle de dikkat çekiyor. Filmde ayrıca Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Türk sinemasının efsane ismi Nur Sürer gibi önemli oyuncular yer alıyor. Böylesine geniş ve yetenekli bir kadronun bir araya gelmesi, yapımın festivalin en iddialı projelerinden biri olarak gösterilmesini sağladı.

Kadınlar Arasındaki Güç Mücadelesi

İzleyiciden ilk tepkileri alan yapım, sert ve karanlık atmosferiyle ön plana çıkıyor. Kadın karakterler arasındaki derin güç mücadelelerini odağına alan "Sultana", festivaldeki ilk gösterimiyle sinema eleştirmenleri ve izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Hikayenin işleniş biçimi ve atmosferik yapısı, Türk sinemasında kadın odaklı anlatılara yeni bir soluk getireceğinin sinyallerini verdi.

Seray Kaya’nın Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Galanın yankıları sürerken, filmin hazırlık sürecine dair paylaşılan bir video dijital dünyada gündeme oturdu. Başrol oyuncularından Seray Kaya’nın kendi sosyal medya hesabından yayınladığı kamera arkası görüntüleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Filmin setindeki hazırlık aşamalarını ve oyuncuların karaktere bürünme süreçlerini içeren video, "Sultana"ya olan ilgiyi daha da artırdı.