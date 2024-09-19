Seranay Sarıkaya, sevgisi Mert Demir'e sosyal medyada sitem etti!

Her attıkları adım olay olan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medya üzerinden yaptıkları yazışmalarla gündemde.

Seranay Sarıkaya, sevgisi Mert Demir'e sosyal medyada sitem etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2024 10:17

Her adımlarıyla magazin gündeminde yer bulan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çifti, sosyal medya etkileşimleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Mert Demir, Instagram hesabından "Ben senin için yaşamayı göze almışım" notuyla paylaştığı yeni bir gönderiyle dikkat çekti. Ancak bu paylaşımın en çok konuşulan yanı Serenay Sarıkaya'nın gönderiye yaptığı yorum oldu.

Sarıkaya, Demir’in bu romantik paylaşımına kayıtsız kalamayarak, “Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum… Ama yağmur başladı…” şeklinde esprili bir sitemde bulundu. Bu yorum, çiftin takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çiftin bu tatlı diyalogu, aralarındaki samimi ve eğlenceli ilişkinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

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