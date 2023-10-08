Şenol Güneş Sonrası İlk Zafer! Beşiktaş İstanbulspor'u 2 farkla yendi

İstanbul'un güçlü temsilcisi Beşiktaş, son olarak İstanbulspor ile Trendyol Süper Lig’de 8. hafta müsabakasında karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nun coşkulu taraftarları önünde yapılan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, üst üste ikinci kez üç puanın sahibi oldu.

Şenol Güneş Sonrası İlk Zafer

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde aldığı mağlubiyet ve teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından İstanbulspor karşısına çıktı. Yeni yönetici Burak Yılmaz liderliğindeki siyah-beyazlı takım, Aboubakar'ın erken gelen 6. dakika golüyle maça hızlı bir başlangıç yaptı.

Maçın Kritik Anları

Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin 61. dakikasında bir penaltı kazandı. Ancak 78. dakikada ise bir gol hakem tarafından iptal edildi. Maçın son anlarına doğru, 87. dakikada bir penaltı daha kazanan Beşiktaş'ta taraftarlar Ghezzal'ı destekleyerek tezahüratta bulundu. Sonunda Cezayirli futbolcu Ghezzal, 90. dakikada topu ağlara gönderdi.

Ligdeki Yerlerini Güçlendiriyorlar

Bu galibiyetle Beşiktaş, topladığı 16 puanla 4. sıradaki yerini aldı. Öte yandan, galibiyet alamayan İstanbulspor ise sadece 2 puanla 19. sıradaki yerini korudu.

Önümüzdeki Haftanın Programı

Süper Lig'de milli maç arasının ardından Beşiktaş, 21 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda zorlu bir derbiye hazırlanıyor. İstanbulspor ise 22 Ekim'de evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.