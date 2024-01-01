Senden Önce'nin ilk fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı dizi, entrika ve ihanet dolu bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Tanıtım, Alp Navruz'un etkileyici performansı, Sinem Ünsal'ın güçlü oyunculuğu ve Nilperi Şahinkaya'nın çarpıcı rolüyle dikkat çekiyor.

Fragman, Alp Navruz'un canlandırdığı Hakan karakteri etrafında şekillenen ve birbirine meydan okuyan iki kadın arasındaki bağlantının merak konusu olduğunu gösteriyor. "Kocanın sadakatine gerçekten inanıyor musun?" sorusuyla da dizi, izleyicilere aşk, ihanet ve sadakatin sorgulandığı bir hikaye sunacak.

Başak Anigün'ün yazdığı senaryo ve Feride Kaytan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Senden Önce", çekim mekanlarıyla da dikkat çekecek. Dizi, yakında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.



