Şenay Gürler ve Semih Saygıner'den Bodrum'da Aşk Dolu Tatil!

Şenay Gürler ve milli bilardocu Semih Saygıner, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü çift, birlikte denize girip güneşlenirken objektiflere samimi görüntüler verdi.

Tatilin Adresi: Bodrum

Yaz aylarının gelişiyle birlikte ünlü isimler tatil sezonunu açmaya başladı. Oyunculuğu ve zarafetiyle dikkat çeken Şenay Gürler, uzun süredir birlikte olduğu başarılı bilardocu Semih Saygıner ile birlikte Bodrum’a gitti.

Çift, gözlerden uzak, romantik bir tatil geçiriyor.

Samimi Anlar Objektiflere Yansıdı

Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Gürler ile Saygıner, zaman zaman birbirlerini yıkarken objektiflere yakalandı. Gülüşmelerin eksik olmadığı anlar, çiftin aşk dolu tatilini gözler önüne serdi.

Doğal halleriyle dikkat çeken çift, yaz sezonuna enerjik bir başlangıç yaptı.