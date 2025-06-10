Şenay Gürler ve Semih Saygıner’den Aşk Dolu Tatil Pozları

Şenay Gürler ve Semih Saygıner, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu ile milli bilardocu sevgilisi, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin mutluluk dolu kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yoğun Sezonun Ardından Tatil Molası

Uzun süredir birlikte olan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, bu yıl da yaz sezonunu romantik bir tatille açtı. Yoğun tempoda geçen sezonun yorgunluğunu atmak isteyen çift, rotalarını sakin bir tatil beldesine çevirdi. Sahil kenarında dinlenen ikili, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Sosyal Medyada Aşk Rüzgarı Estirdiler

Ünlü çift, tatil boyunca yakaladıkları özel anları sosyal medyada paylaşıyor. Takipçileriyle samimi ve doğal karelerini paylaşan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, büyük beğeni topladı. İkili, tatil karelerini ortak bir gönderiyle sunarak aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.