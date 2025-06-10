Şenay Gürler ve Semih Saygıner’den Aşk Dolu Tatil Pozları

Şenay Gürler ve Semih Saygıner’den aşk dolu tatil pozu! Ünlü çift, tatil mutluluklarını sosyal medyada paylaştı, büyük ilgi gördü.

Şenay Gürler ve Semih Saygıner’den Aşk Dolu Tatil Pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2025 09:24

Şenay Gürler ve Semih Saygıner, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu ile milli bilardocu sevgilisi, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin mutluluk dolu kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yoğun Sezonun Ardından Tatil Molası

Uzun süredir birlikte olan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, bu yıl da yaz sezonunu romantik bir tatille açtı. Yoğun tempoda geçen sezonun yorgunluğunu atmak isteyen çift, rotalarını sakin bir tatil beldesine çevirdi. Sahil kenarında dinlenen ikili, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Sosyal Medyada Aşk Rüzgarı Estirdiler

Ünlü çift, tatil boyunca yakaladıkları özel anları sosyal medyada paylaşıyor. Takipçileriyle samimi ve doğal karelerini paylaşan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, büyük beğeni topladı. İkili, tatil karelerini ortak bir gönderiyle sunarak aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Benzer Haberler
Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı
Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler” Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
Şükrü Özyıldız’dan Bodrum’da Kas Şov! Şükrü Özyıldız’dan Bodrum’da Kas Şov!
Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e Sosyal Medya Üzerinden Gönderme! Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e Sosyal Medya Üzerinden Gönderme!
Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı
Yasemin Özilhan, Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı! Yasemin Özilhan, Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı!
ÇOK OKUNANLAR
Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi
  • 09-06-2025 12:05

Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!
  • 05-06-2025 15:17

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
  • 10-06-2025 14:32

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?
  • 04-06-2025 17:18

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı
  • 05-06-2025 15:53

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı