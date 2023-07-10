  • 11 TEMMUZ Salı 08:03
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Senarist Emine KARATAŞ’ın ilk kitabı “BAKİR TABLO” yayımlandı

Bir çok dizi ve sinema filmi kaleme alan Emine Karataş’ın “Bakir Tablo” isimli kitabı Herdem Yayınevi etiketi ile yayımlandı.

Senarist Emine KARATAŞ’ın ilk kitabı “BAKİR TABLO” yayımlandı
Yayın Tarihi : 2023-07-10 22:55

 

Yazarın ilk kitabı fantastik bir roman olan “Bakir Tablo”nun konusu; yüz yıl boyunca uykuya yatırılan gizemli bir tablonun Nevşehir’de yeniden uyandırılmasını ve bu uyanışın sürpriz heyecan ve aksiyon dolu serüvenini içeriyor 


İçinde 7 farklı karakteri taşıyan Bakir Tablo’nun uyanış amacı; insanlar yüzünden daldığı uykudan uyandırılıp 7 günaha denk gelen karakterleri ile dünyaya kötülüğü yaymaktır. İnsanlığı insanlığın kendisine ait duyguları ile yok etmek ister. 

Fakat hesaba katmadığı bir şey vardır; o da Süheyla ve Nazlı kardeşlerin birbirine olan sevgi ve bağlılıklarıdır. Zira hikayede bu uyanışın müsebbibi olan kardeşlerden biri ortadan kaybolunca diğeri onu aramak ve sırrı çözmek için yola koyulur. İşte macera dolu bu fantastik hikaye ile başlayan kitap okuyucunun kendisini karakterlerin yerine koyacağı canlı ve yaşayan bir tarza sahip.

Benzer Haberler
Mert Davran sahnesinde sürpriz konuklar Mert Davran sahnesinde sürpriz konuklar
Edis, ‘Arıyorum’ ile 200 milyon kez izlendi Edis, ‘Arıyorum’ ile 200 milyon kez izlendi
Gülben Ergen bayramı Batum'da kutladı Gülben Ergen bayramı Batum'da kutladı
Ege'de Sıla rüzgarı esti Ege'de Sıla rüzgarı esti
Zeynep Bastık yaz konserlerine Çeşme'de başladı Zeynep Bastık yaz konserlerine Çeşme'de başladı
Edis’in şarkılarıyla Kıbrıs alev aldı Edis’in şarkılarıyla Kıbrıs alev aldı
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar
  • 04-07-2023 15:28

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel aşk mı yaşıyor??
  • 04-07-2023 15:25

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel aşk mı yaşıyor??

Volkswagen Temmuz ayı fiyat listesi şoka uğrattı! Polo, Golf, Passat, Tiguan, T-Roc, Taigo zamlı fiyatları arşa çıktı!
  • 04-07-2023 10:04

Volkswagen Temmuz ayı fiyat listesi şoka uğrattı! Polo, Golf, Passat, Tiguan, T-Roc, Taigo zamlı fiyatları arşa çıktı!

Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi!
  • 10-07-2023 21:27

Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi!