Senarist Emine KARATAŞ’ın ilk kitabı “BAKİR TABLO” yayımlandı

Yazarın ilk kitabı fantastik bir roman olan “Bakir Tablo”nun konusu; yüz yıl boyunca uykuya yatırılan gizemli bir tablonun Nevşehir’de yeniden uyandırılmasını ve bu uyanışın sürpriz heyecan ve aksiyon dolu serüvenini içeriyor



İçinde 7 farklı karakteri taşıyan Bakir Tablo’nun uyanış amacı; insanlar yüzünden daldığı uykudan uyandırılıp 7 günaha denk gelen karakterleri ile dünyaya kötülüğü yaymaktır. İnsanlığı insanlığın kendisine ait duyguları ile yok etmek ister.



Fakat hesaba katmadığı bir şey vardır; o da Süheyla ve Nazlı kardeşlerin birbirine olan sevgi ve bağlılıklarıdır. Zira hikayede bu uyanışın müsebbibi olan kardeşlerden biri ortadan kaybolunca diğeri onu aramak ve sırrı çözmek için yola koyulur. İşte macera dolu bu fantastik hikaye ile başlayan kitap okuyucunun kendisini karakterlerin yerine koyacağı canlı ve yaşayan bir tarza sahip.