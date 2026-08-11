Uzak Şehir’in Aşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Tatilde!

Uzak Şehir’in sevilen oyuncuları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Menorca tatilinden yeni kareler paylaştı. Romantik pozlar büyük ilgi gördü.

Uzak Şehir’in Aşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Tatilde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 20:01

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinin oyuncuları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarını doğrulayan ikili, şimdi de tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Dizide birlikte rol alan ve zamanla arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, ilişkilerini artık gizlemiyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da hayranlarının yakın takibinde.

Aşklarını Saklamıyorlar

Dilin Döğer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla uzun süredir konuşulan aşk iddialarını doğrulamıştı. Ünlü oyuncu, hayatın onları farklı bir noktaya taşıdığını söyleyerek Atakan Özkaya ile birlikte olduklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından çift, sosyal medya hesaplarında birlikte çekildikleri kareleri paylaşmaya başladı. Atakan Özkaya da ilişkileriyle ilgili yaptığı kısa açıklamada her şeyin yolunda olduğunu ve mutlu olduklarını söylemişti.

Tatil İçin Rotayı İspanya’ya Çevirdiler

Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek isteyen ikili, tatil için İspanya’nın gözde adalarından Menorca’yı tercih etti. Uzun süredir dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan oyuncular, sezon finalinin ardından soluğu yurt dışında aldı.

Güneşin, denizin ve sakin atmosferin tadını çıkaran çift, tatilden renkli kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Paylaşımlarına Beğeni Yağdı

Dilin Döğer, Menorca’dan paylaştığı fotoğraflara “Tüm Menorca için çok teşekkür ederim, bize karşı iyi oldun” notunu ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Son olarak sevgilisiyle birlikte çektiği eğlenceli videoları yayınlayan Döğer, gönderisine “Güzel şeyler videoları” notunu düştü. Çiftin doğal ve samimi halleri takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Görünen o ki Uzak Şehir’in ekranlarda başlayan hikâyesi, gerçek hayatta da tüm hızıyla devam ediyor. Hayranları ise ikiliden gelecek yeni paylaşımları merakla bekliyor.

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