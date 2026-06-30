Semicenk Açık Hava Sahnesinde 2 Bin Hayranını Coşturdu!

Ünlü şarkıcı Semicenk bir otelin açık hava sahnesinde 2 bin hayranıyla buluştu.

Semicenk Açık Hava Sahnesinde 2 Bin Hayranını Coşturdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 14:30

Semicenk açık hava konserleri kapsamında muazzam bir müzik şölenine daha imza attı. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen dev organizasyonda başarılı sanatçı sahnesinde yaklaşık 2 bin hayranıyla bir araya gelerek yaz gecesine damga vurdu.

Lüks bir otelin açık hava etkinlik alanında kurulan dev sahnede mikrofon başına geçen Semicenk hem enerjisiyle hem de çabasız karizmasıyla izleyenleri ilk dakikadan itibaren büyüledi.

Ezber Bozan Repertuvar ve Gece Boyu Süren İzdiham

Konserine dijital platformlarda izlenme ve dinlenme rekorları kıran en popüler hit parçalarıyla dinamik bir giriş yapan Semicenk hayranlarına unutulmaz sürprizler de hazırladı. Alanı hıncahınç dolduran 2 bin kişilik dev koro her şarkıda ünlü sanatçıya eşlik ederek açık havada adeta bir ses duvarı oluşturdu.

Semicenk konserde sadece kendi sevilen hit şarkılarını söylemekle kalmadı; aynı zamanda Türk müziğinin unutulmaz klasiklerinden oluşan oldukça geniş ve zengin repertuvarından birçok seçkin eseri de kendine has tarzıyla yeniden seslendirdi. Sahne performansıyla göz dolduran şarkıcı konser sonunda seyirciden uzun süre kesintisiz alkış aldı.

Sosyal Medya Semicenk Performansını Konuşuyor

 

Mekandaki yüzlerce hayranın cep telefonlarıyla saniye saniye kaydettiği ve sosyal medya platformlarına yüklediği konser kesitleri kısa sürede internet dünyasında büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Semicenk'in canlı performanstaki vokal kalitesi ve sahne hakimiyeti takipçilerinden tam not aldı.

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