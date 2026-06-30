Hadise'den Almanya Sahnesinde Olay Annelik İtirafı: "Hazırım Ama Partner Yok!"

Türk pop müziğinin güçlü sesi, cesur sahne kostümleri ve her açıklamasıyla magazin gündemini belirleyen as kadını Hadise bu kez özel hayatına dair yaptığı ezber bozan ve samimi bir itirafla dijital dünyayı salladı. Aradığı aşkı uzun süredir bulamayan ve kalbini aşka kapatmasa da seçici davranan ünlü şarkıcı konserinde binlerce hayranının önünde içini döktü.

Önceki gün Almanya'da sahne alan ve gurbetçi hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Hadise, şarkı aralarında seyircisiyle kurduğu bağ ve samimi sohbetiyle geceye damga vurdu.

İkinci Kez Hala Oldu, İçindeki Annelik İçgüdüsü Uyandı!

Konser sırasında seyircileriyle dertleşen Hadise, yakın zamanda ailesinde yaşanan güzel bir gelişmeyi paylaştı. Kısa süre önce ikinci kez hala olma sevincini yaşadığını müjdeleyen güzel sanatçı, bu özel duygunun kendisini ne kadar değiştirdiğini ve olgunlaştırdığını şu sözlerle anlattı:

"Şu an halayken bile bu duyguları yaşıyorsam, anne olunca nasıl olacak çok merak ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Tabii önce doğru partneri bulmak lazım."

"Kendimi Hazır Hissediyorum" Dedi, Esprili Resti Çekti!

Hayatında kariyer basamaklarını tek tek tırmanan ancak özel hayatında aradığı huzurlu yuvayı kuramayan 40 yaşındaki pop yıldızı anneliğe yeşil ışık yakarken hayatında kimsenin olmadığını da esprili bir dille ilan etmiş oldu.

Hadise'nin sahnede elinde mikrofonla "Anne olmaya hazırım ama partner lazım" diyerek sergilediği o doğal ve çabasız neşesi, salondaki binlerce hayranından büyük bir alkış ve destek tezahüratı aldı.