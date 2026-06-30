Derya Uluğ Sosyal Medyayı Sallayan İsteme Töreninin Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı

Asil Gök'le nişanlanan Derya Uluğ isteme töreninin detaylarını paylaştı.

Derya Uluğ Sosyal Medyayı Sallayan İsteme Töreninin Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 14:13

Derya Uluğ uzun süredir doludizgin bir aşk yaşadığı ünlü müzisyen ve aranjör Asil Gök'le geçtiğimiz günlerde nişanlanarak evlilik yolunda ilk büyük adımı atmıştı. Aile arasında gerçekleşen ve şıklığıyla günlerce konuşulan kız isteme töreninin yankıları sürerken ünlü popçudan hayranlarını gülümseten frapan bir itiraf geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki lüks bir otelde sahne alan ve göz alıcı sahne kostümüyle adeta parıldayan Derya Uluğ şarkı aralarında seyircisiyle dertleşirken o çok merak edilen geleneksel gecenin perde arkasını ilk kez araladı.

"Tuz Koyarsam 'Gönlüm Yok' Demek Olur!"

Geleneksel Türk örf ve adetlerinde damat adayına ikram edilen tuzlu kahve geleneğini bozduğunu dile getiren Derya Uluğ bunun arkasındaki romantik ve kültürel nedeni esprili bir dille anlattı. Sahneden binlerce hayranına seslenen güzel popçu gecenin en çok konuşulan magazin detayına şu sözlerle açıklık getirdi:

"İsteme töreninde Asil'in kahvesine tuz koymadım. Çünkü tuz, eski bir Anadolu adetine göre 'Gönlüm yok evlenmek istemiyorum' anlamına geliyormuş. Ben Asil'i çok seviyorum, neden öyle bir şey yapayım? Ben de hayatımız hep bal gibi, tatlı geçsin diye kahvenin içine tuz yerine resmen bir kavanoz bal koydum!"

Sahnede Aşk İtirafı Alkış Yağmuruna Tutuldu

Derya Uluğ'un sahnede mikrofon elindeyken sergilediği bu çabasız, samimi ve aşk dolu itirafı salonu dolduran binlerce dinleyicisinden büyük bir alkış tufanı kopardı. Asil Gök'le olan müzikal ortaklıklarını ve hayat arkadaşlıklarını resmiyete döken ünlü şarkıcının bu hamlesi modern gelinlerin yeni trendi olmaya aday gösterildi.

Sosyal medyada ve internet forumlarında da kısa sürede viral olan bu açıklamaların ardından kullanıcılar; "Derya resmen aşkını kahveyle tarif etmiş, çok tatlı bir detay"  şeklinde  sempatik yorumlar bıraktı. Yaz turnesi kapsamında konserlerine hız kesmeden devam eden ve bir yandan da düğün hazırlıklarına başlayan ünlü çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı ise şimdiden magazin dünyasında büyük merak konusu oldu.

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