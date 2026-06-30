Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan Romantik Yıldönümü Paylaşımı: "Hayatımın En Güzel Günü"

Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu evliliklerinin 1. yılını kutladı.

Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan Romantik Yıldönümü Paylaşımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 14:45

Ekranların en yakışıklı, başarılı oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D Ana Haber'in başarılı sunucusu Merve Dinçkol evliliklerinde en özel kilometre taşlarından birini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl rüya gibi görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında gösterilen ikili birinci evlilik yıldönümlerini sosyal medyadan yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla kutladı.

Üstelik ünlü çiftin bu mutlu gününe yakında kucaklarına alacakları bebeklerinin heyecanı da eklenince romantizm ikiye katlandı.

"İkili Fotoğrafların Bitmesine Son 1 Ay Kala!"

Evlilik hayatlarını gözlerden uzak ama bir o kadar da birbirlerine bağlı yaşayan ikili birinci yıllarına özel kuralları bozdu. Sosyal medya hesabından eşinin oldukça neşeli bir videosunu yayınlayan Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol paylaşımının altına şu duygusal notları düştü:

"Bir yıldönümü hikayesi... Hayatımın en güzel günü. Seninle 1. yıl."

Eşinin bu romantik hamlesine yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'ndan ise hem esprili hem de heyecan dolu bir yanıt gecikmedi. Eşiyle el ele çekildikleri aşk pozunu kendi profilinden yayınlayan Şerifoğlu anne olmak için gün sayan eşinin karnını ima ederek "İkili fotoğrafların bitmesine son 1 ay kala..." ifadelerini kullandı.

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