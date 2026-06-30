Manifest Yıldızı Sueda Uluca ve Berkcan Güven Aile Düğününde!

Dijital dünyanın ve müzik piyasasının attıkları her adımla milyonları peşinden sürükleyen iki dev ismi aşklarını bir adım öteye taşıdı! Son dönemin hit şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Manifest grubunun başarılı üyesi Sueda Uluca ve YouTube dünyasının efsane ismi, fenomen ve müzisyen Berkcan Güven'in gizemli birlikteliği bu kez çok daha ciddi bir kulvarda aile arasında görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ortaya çıkan ve magazin kulislerine bomba gibi düşen bu taze aşkın sadece sosyal medyadan ibaret olmadığı ve ilişkilerinin oldukça hızlı ilerlediği kanıtlanmış oldu.

Kameralardan Uzakta Yakalandılar!

İlişkilerini gözlerden uzak kendi kabuklarında yaşamayı tercih eden ve aşk pozları vermekten kaçınan ünlü çift birlikte katıldıkları bir aile düğününde görüntülendi. Sueda Uluca ve Berkcan Güven'in birlikte görüntüleyen davetliler fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Karenin altına ikilinin ilişkisinin aile onayından geçtiği ve evlilik yolunda ciddi adımlarla ilerlediği şeklinde yorumlar yapıldı.

Artık aşklarını gizlemeyen ünlü çiftin yakın zamanda el ele kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.



