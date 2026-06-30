Erkan Kolçak Köstendil'den Cansu Tosun Boşanması Sonrası İlk Açıklama: "Aile Hayatımız Devam Ediyor"

Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun'la 8 yıllık birlikteliğini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratan bu ayrılığın ardından ünlü aktör, sessizliğini ilk kez bozdu.

İstanbul eğlence hayatının kalbi Cihangir'de objektiflere yansıyan Köstendil hem yeni imajıyla dikkat çekti hem de biten evliliğine dair çarpıcı ve olgun açıklamalar yaptı.

Cihangir'de Bronz Ten ve Kellik Esprisi!

Tatilden yeni döndüğünü ve arkadaş grubuyla keyifli bir yaz başlangıcı yaptığını belirten Erkan Kolçak Köstendil'in iyice bronzlaştığı ve saçlarını tamamen kısaltarak yeni bir imaja büründüğü gözlerden kaçmadı. Yeni tarzının bir proje için değil her yaz uyguladığı bir rutin olduğunu belirten başarılı oyuncu, ailesine esprili bir göndermede bulundu:

"Ben zaten birazcık karardım. Yaz sonuna doğru başıma gelecek şey daha bu zamanda geldi, yaz sonu ne olacağız bilmiyorum. Saçları sıfırlamayı her yaz yaparım. Galiba o sayede biraz kel kalmıyorum. Benim bütün sülale kel! Herhalde bunu uyguladığımız için bize bir şey olmuyor."

Kel kalmaktan hiç çekinmediğini de sözlerine ekleyen usta oyuncu saçsız olmanın oyunculukta farklı ve ters köşe rollere kapı açabileceğini bu yüzden hiçbir estetik kaygı taşımadığını dile getirdi.

"Marsel'in Annesi ve Babasıyız, Aileyiz!"

2018 yılında dünyaevine giren ve 2020 yılında oğulları Marsel'i kucaklarına alan Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun boşanma kararından birkaç hafta sonra oğullarının doğum günü için bir araya gelerek ezber bozmuştu. Sorumlu birer anne-baba olarak takdir toplayan bu buluşmaya dair konuşan Köstendil, dostça ayrılığın şifrelerini verdi:

"Oğlumuz Marsel'in doğum gününü okul arkadaşları da katılabilsin diye biraz erken kutladık. Biz Cansu ile hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Bizim aile hayatımız bu şekilde devam ediyor."

Gazetecilerin "Kötü bir ayrılık yaşanmadı, medeni bir şekilde sonlandı galiba" şeklindeki yorumu üzerine olgun tavrını bozmayan Köstendil "Çok şükür her şey yolunda" demekle yetindi. Örnek duruşuyla Cihangir sokaklarında takdir toplayan ünlü oyuncu dostlarıyla kahve içmek üzere bir mekana geçerek gözlerden kayboldu.