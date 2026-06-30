Dilin Döğer'den Sevgilisi Atakan Özkaya'ya Doğum Günü İtirafı: "Sıcacık Kalplim!"

Rol aldıkları dizinin setinde filizlenen arkadaşlıklarını geçtiğimiz aylarda ilan ederek magazin dünyasına bomba gibi düşen genç oyuncular Dilin Döğer'le Atakan Özkaya aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerini kameralardan ve meraklı gözlerden uzakta, sakin bir şekilde yürütmeyi tercih eden ünlü çift kuralları bozarak mutluluklarını sosyal medyaya taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde baş başa romantik bir yaz tatili geçirmek üzere İspanya'nın altını üstüne getiren ünlü ikiliden Dilin Döğer sevgilisinin yeni yaşı için ezber bozan duygusal bir jeste imza attı.

Set Arkasından İspanya Sokaklarına Aşk Yolculuğu

Birlikte rol aldıkları projede yakaladıkları ekran enerjisi kısa sürede gerçeğe dönüşen ve hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan çift tatil albümlerinden ilk kareleri paylaşmaya başladı. İspanya'nın tarihi sokaklarında el ele, göz göze gezen ikilinin mutlulukları adeta yüzlerinden okunuyordu.

Ancak güzel oyuncu Dilin Döğer'in son paylaşımı, sıradan bir tatil karesinin çok ötesinde anlamlar taşıyordu.

"Seni Çok Seviyorum Sıcacık Kalplim!"

Yakışıklı oyuncu Atakan Özkaya'nın 28'inci yaş gününü kutlamak için İspanya tatilinde çekildikleri en özel, en samimi fotoğrafı seçen Dilin Döğer Instagram hesabı üzerinden adeta aşkını haykırdı. Fotoğrafın altına kalpleri eriten şu notu düştü:

"Seni çok seviyorum sıcacık kalplim."

Sosyal Medyada Beğeni İzdihamı!

Dilin Döğer'in bu ilan-ı aşk niteliğindeki doğum günü mesajı ve çiftin İspanya fonundaki aşk pozu, yayınlandığı andan itibaren internet dünyasında adeta bir beğeni tsunamisi yarattı. X (Twitter) ve Instagram platformlarında kısa sürede trend olan fotoğrafa hem dizi hayranları hem de yakın oyuncu dostları tebrik mesajları yağdırdı.