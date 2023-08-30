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Sema Ergenekon KALEMİ KIRDI Yargı Dizisi O tarihte ancak dönecek

Geçtiğimiz sezon artık çok uzadığı ve konusunun saçmalamaya başladığı yorumlarına maruz kalan Yargı dizisi heyecanlı yeni bölümleriyle geliyor. Peki Yargı dizisi ne zaman başlayacak?

Sema Ergenekon KALEMİ KIRDI Yargı Dizisi O tarihte ancak dönecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2023 12:05

Geçtiğimiz sezon artık çok uzadığı ve konusunun saçmalamaya başladığı yorumlarına maruz kalan Yargı dizisi heyecanlı yeni bölümleriyle geliyor. Peki Yargı dizisi ne zaman başlayacak - Yargı dizisi 4. sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sezon finaline girmesi sonrasında sorulmaya başlandı. Katilin bir türlü ortaya çıkamadığı ve konusu çok uzatıldı denilen yargı dizisi bomba gibi geri dönüyor. Ancak başlama tarihi ile alakalı şaibeler mevcut. Eski sezondan kalma diziler yavaş yavaş başlama tarihleri belirlenirken, Yargı dizisi takipçileri Yargı dizisi ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. 

Adeta yürekleri burkan sezon finali sonrasında bu sorunun yanıtı daha da merak edildi. Yargı dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Ayrılanlar, yeni dahil olanlar derken, Yargı dizisi tüm detayları merak ediliyor. Yargı dizisinin geleceği ile alakalı kulislerden son dakika bilgiler gelmeye başladı. Yargı dizisi 3. sezon tarihinin Kasım ayı içerisinde bir gün olarak açıklanacağı ön görülüyor. 

YARGI DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisi yeni sezon araştırmalarında ortaya atılan iddialar Kasım ayını gösterse de diğer kulis bilgileri ise Eylül ayının 3. haftasını işaret ediyor. Kanal D’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak önümüzdeki günlerde Yargı dizisi yeni sezon çalışmaları başlayacak. 

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Yargı dizisi yeni sezon da Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, Ceylin Erguvan Kaya ve Ilgaz Kaya karakterleri ile bizlerle birlikte olmaya devam edecek.  Eren komiser olarak izlediğimiz Uğur Aslan’da Yargı dizisi ana karakteri olarak devam edecek. Ancak Savcı Derya'nın akıbeti henüz netleşmiş değil. 

YARGI DİZİSİ HAKKINDA

Yargı DİZİSİ 2 SEZONDUR  Ay Yapım tarafından hazırlanan ve avukatların dünyasını anlatan bir Türk dizisi olarak bilinmektedir.. Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor ve başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu yer almaktadır. Yargı dizisi , 19 Eylül 2021 tarihinde Kanal D'de başlamış olup, Pazar günleri dizi saati olan 20.00'da ekranlarda olmaktadır. En büyük akibi Teşkilat dizisidir. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

AVUKATLARIN DÜNYASI DÖNÜYOR

Avukatların dünyasının öneminin anltıldığı Yargı dizisi adaletin de önemini vurgulamaktadır. Yargı dizisinin önemi ise karakterlerin gerçek hayatlarından da kesitler yer almaktadır. Bu sayede dizi ile daha yakın bir bağ oluşmaktadır. 

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