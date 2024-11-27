Selin Şekerci: 'Yapımcı da vermesin o zaman!'

Eli sargıda olan oyuncu, yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:

"Mutfakta yemek yaparken yere yağ dökülmüş, fark etmeden üzerine basıp kaydım. Ufak bir ağrı var ama korkulacak bir şey değil. Neyse ki hızlı toparlıyorum."

Şekerci, gündemde sıkça tartışılan genç oyuncuların aldığı yüksek ücretler hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen soruya esprili bir yanıt veren Şekerci, "Genç oyuncu kategorisine hala giriyor muyum, ondan emin değilim," diyerek güldü ve ekledi:

"Eskiden farklı şartlar vardı, şimdi işler başka. Ama oyuncuların suçlanmasını doğru bulmuyorum. Yapımcı da o parayı vermesin o zaman."

Rahat tavırları ve samimi açıklamalarıyla ilgi odağı olan Selin Şekerci, hayranlarından geçmiş olsun mesajları alırken sektördeki dengeler üzerine yaptığı yorumlarla da dikkat çekti