Selin Şekerci: Menemen yapmak çok önemlidir, soğansız olmaz!

Şu sıralar 'Aile' adlı televizyon dizisiyle ekranlarda boy gösteren Selin Şekerci, son günlerde Bebek'te objektiflere yakalandı. 34 yaşındaki Şekerci, göz alıcı dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti ve hızlı bir röportaj vermekten kaçınmadı.

Ünlü oyuncu, esprili bir üslupla, "Şu an tiyatro oyunum var, dizimiz devam ediyor. Başka bir şeyle uğraşmıyorum. Hayatım biraz bomboş gibi" dedi.

Ayrıca, Selin Şekerci, set arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek konusundaki yeteneklerini hatırlatınca, "Evet, Kıvanç çok iyi yemek yapıyormuş, ama sette fazla bir araya gelmiyoruz, çünkü sahnelerimiz farklı" diyerek ekledi ve mizahi bir tonla, "Ben de yemek yapma konusunda fena sayılmam. Özellikle menemen yapmak önemlidir. 'Mutfakla aram iyidir' diyen biri bunu başarmalı. Menemenin olmazsa olmazı soğandır. İzmir'de ise ona 'melemen' deriz" dedi.