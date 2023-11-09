Advert

Selin Şekerci: Menemen yapmak çok önemlidir, soğansız olmaz!

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, son zamanlarda 'Kaçak Gelinler', 'Kavak Yelleri' ve 'Siyah Beyaz Aşk' gibi projelerde rol almıştı ve dün Bebek'te görüntülendi. Röportaj sırasında, Selin Şekerci, muhabirlerle sohbet ederken yemek pişirme becerilerini övdü ve komik açıklamalarda bulundu.

Selin Şekerci: Menemen yapmak çok önemlidir, soğansız olmaz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2023 09:12

Şu sıralar 'Aile' adlı televizyon dizisiyle ekranlarda boy gösteren Selin Şekerci, son günlerde Bebek'te objektiflere yakalandı. 34 yaşındaki Şekerci, göz alıcı dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti ve hızlı bir röportaj vermekten kaçınmadı.

Ünlü oyuncu, esprili bir üslupla, "Şu an tiyatro oyunum var, dizimiz devam ediyor. Başka bir şeyle uğraşmıyorum. Hayatım biraz bomboş gibi" dedi.

Ayrıca, Selin Şekerci, set arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek konusundaki yeteneklerini hatırlatınca, "Evet, Kıvanç çok iyi yemek yapıyormuş, ama sette fazla bir araya gelmiyoruz, çünkü sahnelerimiz farklı" diyerek ekledi ve mizahi bir tonla, "Ben de yemek yapma konusunda fena sayılmam. Özellikle menemen yapmak önemlidir. 'Mutfakla aram iyidir' diyen biri bunu başarmalı. Menemenin olmazsa olmazı soğandır. İzmir'de ise ona 'melemen' deriz" dedi.

Benzer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni poz! Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni poz!
Onur Saylak: Alt değiştiriyorum Onur Saylak: Alt değiştiriyorum
Acun Ilıcalı - Serkay Tütüncü gerilimine Barış Yağcı da dahil oldu Acun Ilıcalı - Serkay Tütüncü gerilimine Barış Yağcı da dahil oldu
Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
Hafsanur Sancaktutan: Kıyafetlere çok para harcamayı sevmiyorum Hafsanur Sancaktutan: Kıyafetlere çok para harcamayı sevmiyorum
Merve Boluğur: Teoman gibiyim, boş boş dolaşıyorum Merve Boluğur: Teoman gibiyim, boş boş dolaşıyorum
ÇOK OKUNANLAR
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi