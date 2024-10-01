Selin Şekerci “Kuşatma”ya katıldı!

Netflix’in Tims&B imzalı yeni dizisi “Kuşatma”nın kadrosuna başarılı oyuncu Selin Şekerci katıldı. Uluç Bayraktar’ın yönettiği ve Meriç Acemi’nin senaryosunu kaleme aldığı dizi, izleyicilere denizcilik alanında büyüyen Bulut ailesinin hikayesini sunacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selin Şekerci, dizide şarkıcı Aslı karakterine hayat verecek ve İsmail Demirci’nin canlandıracağı Bulut ailesinin büyük oğlu Mahir’in partneri olarak seyirci karşısına çıkacak. 8 bölümlük dizide, Engin Akyürek, Osman karakteriyle dikkat çekerken, Osman’ın ele geçirmek istediği yalının sahibinin kızı Nihal’i ise Aslı Enver canlandıracak.

Dizinin kadrosunda ayrıca Dolunay Soysert, Taro Emir ve Zeynep Oymak gibi önemli isimler de yer alacak. “Kuşatma”, güçlü kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Dizi, çekimlerine kısa süre içinde başlayacak.