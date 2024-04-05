Selin Şekerci: 'Hazal Kaya annelik hormonlarımı çalıştırdı'

Önceki akşam Asmalımescit'te kameralara yakalanan Selin Şekerci, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınmadı. Yakın arkadaşı Hazal Kaya'nın kendisini teyze ilan etmesi hakkında konuşan Şekerci, "Hazal, annelik ve kadınlık hormonlarımı tetikledi" dedi.

Anne olma isteği hakkında konuşan Şekerci şunları söyledi: "Ben anne olmayı çok istiyordum hatta bunu çok uzun zamandır da söylüyordum. Fikret ile Süreyya (Hazal Kaya'nın çocukları) olduktan sonra aslında gerek de yok, onlar bana yetiyor. Onları çok seviyorum. Hazal benim küçüğüm ama her şeyi bana tattırdı. Sağ olsun benden önce halletti. Çocuk yapmayıp teyzelik makamından ilerleyebilirim, fikrim de değişebilir. Kadınız biz, sağımız solumuz belli olmaz!"