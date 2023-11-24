Selin Ciğerci iddialara isyan etti: "Tüm gelirimi açıkladım ya beni kaçırırlarsa..."

Gazeteci Murat Ağırel, Gökhan Çıra ve fenomen Selin Ciğerci'nin kazançlarını araştırarak "Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı? Ben ikna olmadım" şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Bu yorum üzerine Selin Ciğerci, belgelerle kendisine ulaşan gazeteciye gelirini, giderini ve vergilerini paylaştı. Ardından Ciğerci, 2. Sayfa programına konuk oldu.

Ciğerci, evini ve arabalarını aldığı süreçte doların 5-6 lira olduğunu belirtirken, "Ben 50 milyona yakın vergi ödemişim zaten, kazanmışım, o zaman da diyordum" ifadelerini kullandı.

Gazetecinin "Öyle bir serveti var ki 7 sülalesine yeter, çalışmasına gerek yok" şeklindeki sorusuna Ciğerci, "Ya şimdi beni kaçırırlar ben ne yapacağım, ne yapacağım? Cirolarımı paylaşmakta mecbur kaldım. Benim babam da iş insanı" diye cevap verdi.

Ayrıca Selin Ciğerci, kaçma planları yaptığına dair çıkan yorumları yalanladı. Ciğerci, "Ben hiçbir yere gitmem, yurt dışına fuara gidecektim gitmedim, 'kaçtılar' denir diye..." şeklinde konuştu.