Selin Ciğerci: Evet, anne oldum!

Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün baba olduğunu duyurarak, “Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili birçok dedikodunun meydana çıkmasından sonra ünlü fenomen Selin Ciğerci'den merak edilen açıklamalar geldi. Ciğerci, çocuğun Gökhan Çıra ve kendisine ait olduğunu ve evlat edinme işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Selin Ciğerci konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı;

"Bir kere konuşacağım. Bu haberden kendilerine pay çıkarmak isteyen çok. Ben her zaman anne olacağım diyordum. Evet anne oldum, teyzesiniz! Beni tebrik edebilirsiniz. Eski eşimle evliyken başvurularımızı yaptık, evlat edinmek için tüm belgeler hazır. Evladım yakında gelecek. Uzun zamandır odası var. Eski eşimle barışmak gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman gelip alacak."