Selim Bayraktar'ın Çeşme'de kitesurf keyfi

Selim Bayraktar, Çeşme'de kitesurf yaparken objektiflere yakalandı.

Selim Bayraktar'ın Çeşme'de kitesurf keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2024 18:33

Başarılı oyuncu Selim Bayraktar, yoğun bir sezonun ardından Çeşme’de tatilin tadını çıkarıyor. Türkiye'nin ilk kitesurfcülerinden olan Bayraktar, fırsat buldukça tutkunu olduğu bu sporu yapmaya devam ediyor.

Önceki gün Çeşme'de objektiflere yansıyan oyuncu, kitesurf yaparken sergilediği profesyonel performansıyla dikkat çekti. Sörf tahtası üzerinde adeta havada süzülen Bayraktar, spor tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tatildeyken bile adrenalin dolu anlar yaşamaktan vazgeçmeyen Selim Bayraktar, enerjisi ve sportif yetenekleriyle hayranlarının takdirini kazandı.

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