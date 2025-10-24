Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu

Hazal Şenel Oyunculuğu Bırakıp Kafe Açtı

Bir döneme damga vuran Hazal Şenel, magazin gündeminin yeniden konuştuğu isimlerden biri oldu. Şenel, Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Ardından Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. Ancak ünlü oyuncu bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

Şenel, uzun bir aradan sonra bu kez sahne ışıklarıyla değil; kişisel hayallerini gerçekleştirmesiyle gündeme geldi. Genç oyuncu, yıllardır içinde büyüttüğü fikri hayata geçirerek Kuzguncuk’ta kendi kafesini açtı. Böylece, oyunculuk kariyerini sonlandırıp kendisine yeni bir yol çizdi.

“Hayaldi, Gerçek Oldu”

Hazal Şenel, kafesinin kapılarını açtığı günü sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında şu ifadeler dikkat çekti:

“Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan ikizler burcu bir birey olarak, eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı diğer hayallerimin ve hayal etmekten vazgeçmeyenlerin başına.”