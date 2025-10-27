Selena Gomez’in Yeni İmajı Sosyal Medyada Olay Oldu: Türkücü Ceylan'a Benzetildi

Selena Gomez’in yeni klibindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı için “Ceylan’a benzemiş” yorumları yapıldı.

Selena Gomez'in Yeni İmajı Sosyal Medyada Olay Oldu: Türkücü Ceylan'a Benzetildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2025 11:31

Estetiği Abartan Selena Gomez Türkücü Ceylan'a Benzetildi

Yeni Klip ve Geri Dönüş

Selena Gomez, “In The Dark” adlı yeni şarkısı ile müzik dünyasına hareketli bir geri dönüş yaptı. 23 Ekim’de yayınlanan klip, kısa sürede 1,5 milyon izlenmeye ulaştı. Klibin yayınlanmasıyla beraber, ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyanın gündemine taşındı. Kullanıcılar özellikle Gomez’in yüz hatlarındaki belirgin değişime dikkat çekti. Böylece klip yalnızca müzik açısından değil, şarkıcının görünümü üzerinden yapılan yorumlarla da tartışma yarattı.

Sosyal Medyada Estetik İddiaları

Kullanıcıların büyük bölümü, Selena Gomez’in yüz hatlarında önceki görüntülerine göre belirgin farklılıklar olduğunu dile getirdi. Sosyal medya paylaşımlarında, şarkıcının makyaj tarzı ve yüz şekline yönelik çok sayıda yorum yer aldı. Bazı kullanıcılar, “Botoksu abarttı” ve “Yüzü tanınmayacak kadar değişmiş” ifadelerini kullandı. Tartışmalar kısa sürede büyüdü ve şarkıcının görüntüsünün estetik işlemlerle değiştiğine dair iddialar hızla yayıldı.

Ceylan Benzetmesi Gündem Oldu

Tartışmaların dikkat çeken kısmı ise, Selena Gomez’in yeni halinin Türk halk müziği sanatçısı Ceylan’a benzetilmesi oldu. Kullanıcılar, şarkıcının yeni görüntüsüyle türkücü Ceylan’a benzemeye başladığını ileri sürdü. Sosyal medyada, “Bu artık Selena değil, Ceylan Gomez” ve “Bu bildiğin Ceylan!” şeklinde çok sayıda paylaşım yapıldı. Böylece Gomez’in yeni imajı, hem Türkiye’de hem de global düzeyde sosyal medya esprilerinin merkezine yerleşti.

Klip Yayınlanmaya Devam Ederken Tartışmalar Sürüyor

Öte yandan, “In The Dark” klibi yayınlanmaya ve izlenme sayısını artırmaya devam ediyor. Ancak şarkının başarısından çok, ünlü şarkıcının yüzündeki değişim konuşulmayı sürdürüyor. Henüz Selena Gomez veya ekibi tarafından estetik iddiaları hakkında bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının ilerleyen günlerde bu yorumlara yanıt verip vermeyeceği merak ediliyor.

