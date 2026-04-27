Selena Gomez'in Eşine Seda Sayan Ayarı! Sosyal Medya Bu Çıkışı Konuşuyor!

Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Seda Sayan, dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez’in eşi Benny Blanco hakkında yaptığı yorumla sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Bir programda ayaklarının altının kirli görünmesi ve iç çamaşırını yedi günde bir değiştirdiğine dair açıklamalarıyla eleştirilen Blanco, "Kadırgalı" lakaplı sanatçının radarına girdi. Hijyen konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sayan, Blanco'nun bu itiraflarına kendine has üslubuyla sert bir tepki gösterdi.

"Kız Ben Onu Evlere Barklara Sokmam!"

Seda Sayan, Benny Blanco’nun kamuoyuna yansıyan görüntülerini değerlendirirken sözlerine son derece direkt bir giriş yaptı. Ünlü prodüktörün bakımsız hallerine atıfta bulunan Sayan, "Gördüm, gördüm pis" diyerek durumu onayladı. Açıklamalarına esprili ve sert bir dille devam eden sanatçı, "Oy Benny, Benny... Kız ben onu evlere barklara sokmam, pis" ifadelerini kullandı. Sayan’ın bu dobra çıkışı, kısa sürede magazin sayfalarında en çok paylaşılan içeriklerden biri oldu.

"7 Gün Aynı Donla Ben Adamı Tutmam!"

Kendi hayatında titizliğiyle tanınan Seda Sayan, Blanco’nun kişisel bakım alışkanlıklarını kabul edilemez bulduğunu belirtti. Özellikle iç çamaşırı değiştirme sıklığına dair söylenenlere tepki gösteren Sayan, "7 gün aynı donla ben adamı da tutmam evden, git" diyerek hijyen konusundaki kırmızı çizgisini net bir şekilde çizdi.



Sosyal Medyada Hijyen Tartışması

Seda Sayan'ın küresel magazin olaylarına getirdiği bu yerel dokunuş, takipçileri arasında geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları, Sayan'ın yorumunun altına "Kadırgalı yine gerekeni söylemiş" ve "Hijyen kraliçesi noktayı koydu" şeklinde binlerce yorum bıraktı. Sayan’ın bu çıkışı, Benny Blanco'nun dünya basınındaki hijyen tartışmalarına Türkiye’den gelen en dikkat çekici ve eğlenceli tepki olarak kayıtlara geçti.