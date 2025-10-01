Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir süredir aşk yaşadığı müzik yapımcısı Benny Blanco ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Çiftin Santa Barbara’da düzenlenen görkemli düğünü, hem davetliler hem de hayranlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Selena Gomez, düğününden ilk kareleri daha önce filtreli şekilde paylaşmıştı. Ancak hayranlarının merakla beklediği yeni ve özel fotoğraflar sonunda geldi. Ünlü yıldız, Instagram hesabından paylaştığı karelerle milyonlarca beğeni topladı.

Gelinliği Göz Kamaştırdı

Gomez’in tercih ettiği minimalist gelinlik, sade ama şık tasarımıyla dikkat çekti. Zarif detaylara sahip gelinlik, hayranları tarafından “masalsı” olarak yorumlandı. Ünlü yıldızın saç ve makyajındaki doğallık da güzelliğini ön plana çıkardı.

Benny Blanco’dan Romantik Yorum

Selena Gomez’in paylaştığı özel karelerin altına eşi Benny Blanco, “Gerçek hayattaki eşim” yorumunu yazdı. Bu sözler, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

Hayranlarından Yoğun Beğeni

Yeni paylaşılan kareler, kısa sürede rekor etkileşim aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen mesajlarda Gomez’in hem zarafeti hem de doğal tavırları övüldü. Çiftin mutluluk pozları, magazin dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.