Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar

Selena Gomez düğününden yeni kareler paylaştı. Minimalist gelinliğiyle göz kamaştıran Gomez, sosyal medyada gündem oldu.

Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2025 10:28

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir süredir aşk yaşadığı müzik yapımcısı Benny Blanco ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Çiftin Santa Barbara’da düzenlenen görkemli düğünü, hem davetliler hem de hayranlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Selena Gomez, düğününden ilk kareleri daha önce filtreli şekilde paylaşmıştı. Ancak hayranlarının merakla beklediği yeni ve özel fotoğraflar sonunda geldi. Ünlü yıldız, Instagram hesabından paylaştığı karelerle milyonlarca beğeni topladı.

Gelinliği Göz Kamaştırdı

Gomez’in tercih ettiği minimalist gelinlik, sade ama şık tasarımıyla dikkat çekti. Zarif detaylara sahip gelinlik, hayranları tarafından “masalsı” olarak yorumlandı. Ünlü yıldızın saç ve makyajındaki doğallık da güzelliğini ön plana çıkardı.

Benny Blanco’dan Romantik Yorum

Selena Gomez’in paylaştığı özel karelerin altına eşi Benny Blanco, “Gerçek hayattaki eşim” yorumunu yazdı. Bu sözler, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

Hayranlarından Yoğun Beğeni

Yeni paylaşılan kareler, kısa sürede rekor etkileşim aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen mesajlarda Gomez’in hem zarafeti hem de doğal tavırları övüldü. Çiftin mutluluk pozları, magazin dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.

Benzer Haberler
Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım
Dilan Çiçek Deniz Ayrılığın Ardından İlk Kez Konuştu Dilan Çiçek Deniz Ayrılığın Ardından İlk Kez Konuştu
Özcan Deniz'den Endişelendiren Sözler: “Bir Daha Beni Göremeyebilirsiniz” Özcan Deniz'den Endişelendiren Sözler: “Bir Daha Beni Göremeyebilirsiniz”
Hülya Avşar Kira Davasını Kazandı: 45 Bin TL Ödeyecek Hülya Avşar Kira Davasını Kazandı: 45 Bin TL Ödeyecek
Akın Akınözü’nün 130 Kiloluk Eski Hali Ortaya Çıktı Akın Akınözü’nün 130 Kiloluk Eski Hali Ortaya Çıktı
Öykü Karayel ve Kerem Bürsin’in ‘Koltuk Altı’ Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı Öykü Karayel ve Kerem Bürsin’in ‘Koltuk Altı’ Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı
ÇOK OKUNANLAR
Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
  • 26-09-2025 09:41

Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Sahnedeki kavga olay oldu: Reyhan Karaca’dan Burak Kut açıklaması
  • 27-09-2025 12:30

Sahnedeki kavga olay oldu: Reyhan Karaca’dan Burak Kut açıklaması

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım
  • 01-10-2025 10:03

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım

Nilperi Şahinkaya Annesinin Çantasından Çıkan Notla Duygulandırdı
  • 26-09-2025 14:51

Nilperi Şahinkaya Annesinin Çantasından Çıkan Notla Duygulandırdı

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı
  • 25-09-2025 12:33

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı