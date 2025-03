Selena Gomez ve Benny Blanco, Düğün Hazırlıklarına Başladı!

Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco, evlilik yolunda önemli adımlar atmaya başladı. New York'ta akşam yemeğine çıktıkları anlarda objektiflere yansıyan çift, neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekti. İkili, düğün hazırlıkları hakkında yeni bilgiler de paylaştı.

Düğün Planları Hakkında İpuçları:

Gomez ve Blanco, önceki gün yayımlanan röportajlarında düğünle ilgili heyecan verici detaylar verdi. Müzik yapımcısı Benny Blanco, Selena Gomez için, "Sanırım her gün kafasında yeni bir düğün planlıyor" diyerek, nişanlısının düğünle ilgili büyük bir heyecan içinde olduğunu ifade etti. Bu açıklama, çiftin düğün planlamasına başladıklarını ve bu sürecin ne kadar eğlenceli geçtiğini gözler önüne seriyor.

Evlenme Teklifi ve Duygusal Anlar:

Selena Gomez, Aralık 2024'te sosyal medya hesabından, Benny Blanco'nun kendisine hazırladığı piknikle evlenme teklif ettiğini duyurmuştu. Bu özel anı "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla takipçileriyle paylaşan Gomez, nişanlısının teklifini çok anlamlı ve özel bir an olarak nitelendirdi.

İlişkilerindeki Derin Bağ:

Selena Gomez ve Benny Blanco, 2019 yılında birlikte çalıştıkları "I Can't Get Enough" adlı şarkıyla tanışmışlardı. Aralık 2023'ten itibaren ise romantik bir ilişkiye başlayan çift, bu süreçte oldukça güçlü bir bağ kurdu. Selena Gomez, Benny Blanco ile ilişkisi hakkında daha önce verdiği bir röportajda, "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his. O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Birlikte olduğum herkesten hâlâ daha iyi. Gerçek bu" şeklinde duygusal bir açıklama yapmıştı.