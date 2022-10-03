Selen Soyder: İki iyi insan iyi karı koca olmuyor

2007'de Türkiye Güzeli seçilen ve aynı zamanda pek çok dizide rol alan Selen Soyder, önceki gecce Bebek'teydi. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Soyder, "Murat Boz ve Burcu Özberk ile yeni bir projemiz var. Bu arada Burcu ne güzel kadın..." diye konuştu.

"İKİ İYİ İNSAN İYİ KARI KOCA OLAMIYOR"

Ardından midye yerken objektiflere poz veren Selen Soyder, iki ay önce iş insanı Oren Fransez ile evliliğini sonlandırmasıyla ilgili konuştu.

Soyder, "İki iyi insan iyi karı koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsan da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen" ifadelerini kullandı.