Selen Görgüzel'den Şok Sözler! "Şöhretin Bana Hiçbir Faydası Olmadı"

Selen Görgüzel şöhretin hayatına hiçbir katkı sağlamadığını söyledi. Yapay zekâ, özel hayat ve estetik hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar gündem oldu.

Selen Görgüzel'den Şok Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 12:16

Selen Görgüzel bu aralar Sezen Aksu imzalı "Dansöz Dünya" şarkısıyla gündemde. Yeni çalışmasını anlatırken sadece müziğinden değil şöhretten yapay zekâya güzellik sırlarından özel hayatına kadar birçok konuda oldukça samimi açıklamalar yaptı.

Şarkının Hikâyesini Anlattı

Görgüzel "Dansöz Dünya" ile yollarının vokalisti Eda'nın önerisi sayesinde kesiştiğini söyledi. Sahnede dans etmeyi çok sevdiğini belirten ünlü isim şarkıyı ilk başta eğlenceli bir parça olarak düşündüğünü ancak stüdyoya girince duygusal anlar yaşadığını anlattı. Şarkının adının aksine oldukça derin mesajlar taşıdığını söyleyen Görgüzel bu projeyle farklı yönünü göstermeyi hedeflediğini ifade etti.

Şöhretten Beklediğini Bulamadı

Röportajın en dikkat çeken bölümü ise şöhretle ilgili sözleri oldu. Tanınmak için yıllarca emek verdiğini söyleyen Görgüzel bugün dönüp baktığında şöhretin hayatına beklediği katkıyı sağlamadığını dile getirdi.

Ünlü isim tanınmanın avantajdan çok önyargılar getirdiğini belirterek insanların kendisi hakkında yüksek ücret isteyen ya da kaprisli biri olduğu yönünde yanlış düşüncelere sahip olduğunu söyledi. Ona göre şöhret hayatını kolaylaştırmak yerine daha dikkatli yaşamasına neden oldu.

Yapay Zekâyla İlgili Sözleri Gülümsetti

Selen Görgüzel yapay zekâyı hayatında sık kullandığını da anlattı. ChatGPT'yi hem danıştığı hem fikir aldığı bir yardımcı olarak gördüğünü söyleyen sanatçı esprili bir şekilde "Yapay zekâyla evleneceğim" diyerek herkesi güldürdü.

Aşk ve Estetik Konusunda Net Konuştu

Özel hayatını artık göz önünde yaşamayı tercih etmediğini söyleyen Görgüzel ilişkilerin mümkünse dostça bitmesi gerektiğini savundu. Estetik konusunda ise amacının değişmek değil sahip olduğu görünümü korumak olduğunu ifade etti.

Röportaj boyunca samimi tavrını koruyan Görgüzel hem kariyerine hem özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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