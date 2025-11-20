Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar hızla sürüyor. Programın takipçileri, kadronun tamamlanmasını merakla bekliyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’dan yeni bir duyuru daha geldi. Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel de Survivor’a katılıyor.

Hamdi Alkan'ın Eski Eşi de Yarışmacı Oldu

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler’e katılacak sekizinci ismi açıkladı. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş’ın ardından şarkıcı Selen Görgüzel de kadroya dahil oldu.

Ilıcalı, "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Selen Görgüzel, yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi olarak da biliniyor.