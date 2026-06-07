Selda Bağcan’a Trafikte Sürpriz! Hayranı Peşine Düştü

Trafikte herkesin kendi halinde ilerlediği sıradan bir gün düşününün ama bir anda yan şeritteki arabadan Selda Bağcan’ı görüyorsunuz. Hikâye tam olarak böyle başlıyor. Ünlü sanatçı Selda Bağcan seyir halindeyken trafikte fark edilince kısa ama oldukça samimi bir an yaşanıyor.

Hayranı Durdurdu O Anlar Film Gibi Gelişti

Yan şeritte ilerleyen bir sürücü Selda Bağcan’ı görünce dayanamayıp arabasını durduruyor. Sonra da hiç tereddüt etmeden kendi aracından inip sanatçının bulunduğu araca yaklaşıyor. Cam açık olduğu için sohbet çok uzamıyor ama o kısa an bile yeterli oluyor.

Hayranı Bağcan’a gülümseyerek fotoğraf isteyince sanatçı da bu isteği kırmıyor. Gayet sakin ve sıcak bir şekilde poz verip selfie çekilmesine izin veriyor. Ortamda abartılı bir kalabalık ya da karmaşa yok tamamen doğal, sokak içinden bir an gibi.

Trafikte Küçük Ama Unutulmaz Karşılaşma

Fotoğraf çekildikten sonra hayranı teşekkür edip tekrar aracına dönüyor. “Çok teşekkür ederim, iyi günler” diyerek oradan ayrılıyor. Kısa sürüyor ama iki taraf için de yüzlerde gülümseme bırakan bir karşılaşma oluyor.

Bu küçük trafik sürprizi sadece orada kalmıyor. Yanlarında bulunan başka biri bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Böylece Selda Bağcan’ın hayranıyla yaşadığı bu doğal karşılaşma sosyal medyada da konuşulan bir an haline geliyor.

Trafikte Sıradan Bir An Güzel Bir Hatıraya Dönüştü

Yoğun trafikte bile böyle sıcak ve samimi anların yaşanabiliyor olması olayı daha da ilgi çekici hale getiriyor. Selda Bağcan’ın sakin tavrı ve hayranının heyecanı birleşince ortaya kısa ama akılda kalan bir hikâye çıkıyor.