Aytek Şayan ve Elçin Sangu Gerçeği Sosyal Medyayı Salladı

Son günlerde Taşacak Bu Deniz dizisindeki Şerif Furtuna karakteriyle adından söz ettiren Aytek Şayan katıldığı bir düğünde çekilen görüntülerle gündeme geldi. Memleketi Düzce’de düzenlenen bir düğüne katılan oyuncu davetlilerle birlikte eğlenirken kameralara yansıdı. Özellikle sahneye çıkıp yaptığı Kafkas dansı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Dans Performansı Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

Aytek Şayan’ın enerjik tavırları ve dans performansı birçok kişinin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları videoları paylaşırken oyuncunun sahnedeki rahatlığı ve neşeli halleri için övgü dolu yorumlar yaptı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan görüntüler günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi.

Her Şey Bir Yorumla Başladı

Videolar yayılmaya devam ederken sosyal medyada ilginç bir detay dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Aytek Şayan’ın paylaşımlarını görünce ünlü oyuncu Elçin Sangu’yu etiketlemeye başladı. Hatta ikilinin aynı projede yer almasının çok iyi olacağını söyleyen yorumlar peş peşe geldi.

Birçok kişi iki oyuncu arasında bir bağlantı olduğunu düşünmese de sosyal medya kısa süre içinde beklenmedik bir sürprize sahne oldu.

Gerçek Ortaya Çıkınca Herkes Şaşırdı

Merak giderek artarken konuya son noktayı Elçin Sangu koydu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda Aytek Şayan’ın kendi öz kuzeni olduğunu açıkladı. Sangu’nun esprili paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Aytek benim öz kuzenim ahahah :) No ship.” sözleriyle yapılan açıklama, ikili hakkında ortaya atılan iddiaları da sonlandırdı.

Günün En Çok Konuşulan Detayı Oldu

Aytek Şayan’ın düğündeki eğlenceli görüntüleri zaten ilgi çekmişti ancak kuzenlik detayı ortaya çıkınca olay bambaşka bir boyuta taşındı. Pek çok kişi iki oyuncunun akraba olduğunu ilk kez öğrenirken sosyal medyada şaşkınlık dolu yorumlar paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar ise bu sürpriz aile bağının ardından ikiliyi aynı dizi veya film projesinde görmek istediklerini dile getirdi. Görünen o ki düğünde çekilen birkaç dakikalık görüntü hem Aytek Şayan’ın dans performansını hem magazin dünyasının en şaşırtıcı akrabalıklarından birini gündeme taşımayı başardı.