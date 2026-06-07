Çağla Şıkel’in Malikanesi Ağızları Açık Bıraktı!

Son günlerde özel hayatıyla magazinin merkezine oturan Çağla Şıkel bu kez ilişkisiyle değil yaşadığı evle konuşuluyor. İş insanı Mertcan Tunca ile Çeşme tatilinde ilk kez birlikte görüntülenmesi zaten çok konuşulmuştu. Şimdi ise gözler tamamen onun yaşadığı lüks villaya çevrilmiş durumda.

Her Detayı Ayrı Merak Konusu

Şıkel’in uzun süredir yaşadığı 9 odalı villa sosyal medyada paylaştığı karelerle gündeme oturdu. Ev öyle sıradan bir yer değil geniş ve oldukça modern bir tasarıma sahip. Özellikle sade ama şık dekorasyonu dikkat çekiyor. Gösterişten uzak ama “lüks hissini” veren bir tarz tercih edilmiş.

Mutfağı Ayrı Salonu ayrı Olay

Evin en çok konuşulan kısmı ise mutfağı oldu. Açık renk tonlarının hâkim olduğu sade ama düzenli görüntüsü takipçilerin beğenisini topladı. “Keşke burada yaşasak” yorumları bile yapıldı. Salon tarafında ise daha sıcak tonlar var bej, toprak ve beyazın uyumu evin genel havasını yumuşatıyor.

Toplamda 9 odası bulunan bu villa adeta küçük bir yaşam kompleksi gibi. Her alanın ayrı bir konfor düşünülerek tasarlandığı söyleniyor. Şıkel’in yoğun temposu düşünüldüğünde evin onun için bir “nefes alanı” olduğu da oldukça net.

Hem Yeni Hayat Hem Yeni Düzen

Hem çocuklarıyla hem özel hayatıyla yoğun bir dönemden geçen Çağla Şıkel bu evde günün yorgunluğunu atıyor. Sosyal medyada paylaşılan kareler de bu sakin ve düzenli yaşamın bir yansıması gibi duruyor.

Kısacası Şıkel’in yeni aşkı kadar yaşadığı bu 9 odalı lüks ev de şimdilik magazin gündeminden kolay kolay düşecek gibi görünmüyor.