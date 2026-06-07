Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’dan Sürpriz Aşk Filmi

Türk sinemasının en sevilen romantik filmlerinden biri olan Aşk Tesadüfleri Sever serisi üçüncü filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle yıllar önce büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve birçok kişinin hafızasında özel bir yer edinen serinin yeni halkası için geri sayım başladı.

Yönetmen koltuğunda yine Ömer Faruk Sorak otururken filmin çekimlerinin 7 Temmuz’da başlayacağı açıklandı. Ekip önce İstanbul’da kamera karşısına geçecek, ardından çekimler Ankara’da devam edecek. Yaklaşık beş hafta sürecek çekim maratonunun 7 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

Hikâyenin Merkezinde Duygusal Bir Karşılaşma Var

Yeni filmde izleyicileri oldukça duygusal bir hikâye bekliyor. Başrolde yer alan Devrim Özkan Mavi isimli genç ve başarılı bir reklamcıyı canlandıracak. Mavi’nin hayatı organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı özel bir fotoğraf sergisi sırasında tamamen değişecek.

Hikâyenin diğer önemli karakteri ise Mehmet Günsür’ün hayat vereceği Özgür. Özgür’ün en dikkat çekici yanı sevdiği kadının kalbiyle yaşamını sürdürüyor olması. Mavi ve Özgür’ün yollarının kesişmesiyle birlikte hem aşk hem kader temalı etkileyici bir hikâye ortaya çıkacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli isimler yer alıyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın başrolleri paylaştığı yapımda Belçim Bilgin de önemli bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Özellikle flashback ve rüya sahnelerinde yer alacak olan Bilgin’in hikâyeye duygusal bir derinlik katması bekleniyor.

Kadronun diğer dikkat çeken isimleri arasında Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da bulunuyor. Ayrıca ünlü gazeteci ve yazar Ayşe Arman’ın da filmde konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi.

Vizyon Tarihi Belli Oldu

Filmi merakla bekleyenler için güzel haber şu ki vizyon tarihi de netleşti. “Aşk Tesadüfleri Sever 3” 20 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Serinin önceki filmlerini sevenler için bu yapım sadece yeni bir aşk hikâyesi değil aynı zamanda kader, tesadüfler ve ikinci şanslar üzerine duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Özellikle Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın uyumu şimdiden merak konusu olmuş durumda.