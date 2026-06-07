“Anne-oğul pazarda! Neslihan Atagül doğal haliyle gündem”

Neslihan Atagül bu kez setlerde değil sokakta görüntülendi. Minik oğlu Aziz’le birlikte pazar alışverişine çıkmış. Oldukça sade ve doğal haliyle objektiflere yansıyan oyuncu hafta sonunu tamamen ailesine ayırmış gibi görünüyor.

Yanında 1 yaşındaki oğlu Aziz de olunca klasik bir alışverişten çok daha tatlı ve keyifli bir anne-oğul gezisi ortaya çıkmış.

Yoğun Tempoya Kısa Mola

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül son dönemde daha çok ailesiyle vakit geçiriyor. Özellikle oğlunun doğumundan sonra hayatının merkezine aileyi koyduğu zaten biliniyor.

Bu pazar gezisi de aslında bunun küçük bir örneği gibi. Ne abartı bir hazırlık var ne de gösterişli bir görüntü tamamen günlük hayatın içinden bir an.

Küçük Aziz İlgi Odağı Oldu

Minik Aziz de gezinin en çok dikkat çeken ismi olmuş durumda. Henüz çok küçük olmasına rağmen annesiyle birlikte pazarda vakit geçirmesi görenlerin de ilgisini çekmiş. Anne-oğulun birlikte yürüyüşü ve doğal halleri sosyal medyada da paylaşılınca kısa sürede beğeni toplamış.

Hayranlardan “Çok Doğal” Yorumları

Neslihan Atagül’ün bu sade hali takipçileri tarafından da oldukça beğenilmiş. Özellikle “hiç kasmadan, çok gerçek” gibi yorumlar dikkat çekiyor.

Zaten oyuncunun genel tarzı da hep doğallıktan yana olduğu için bu görüntüler kimseyi şaşırtmadı diyebiliriz.

Sade Bir Hafta Sonu

Özetle Neslihan Atagül için gösterişli bir magazin günü değil tamamen sıradan ama güzel bir aile günü olmuş.

Minik Aziz’le yaptığı pazar turu da hem hayranlarına sıcak bir kare sunmuş hem de “annelik modu”nun en doğal halini göstermiş oldu.