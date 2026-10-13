Selçuk Yöntem'den Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı: "Dezavantajları Da Oldu!"

Selçuk Yöntem Ceyda Düvenci'ye konuştu: Aşk-ı Memnu kadrosuyla bir daha projede yer alamama nedenini ve dizi sektöründeki senaryo krizini anlattı.

Selçuk Yöntem'den Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 16:18

Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, efsanevi aktör Selçuk Yöntem NTV ekranlarında yayınlanan ve Ceyda Düvenci'nin sunduğu ekran klasiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Türk televizyon tarihine damga vuran üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrarlarıyla dahi reyting rekorları kıran efsane dizi Aşk-ı Memnu ve canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan usta sanatçı ekranlara neden ara verdiğine ve sektördeki senaryo krizine dair çok konuşulacak mesajlar verdi.

"Dünyanın 100 Ülkesinde Gösterildi Ama Bize Dezavantaj da Getirdi!"

Aşk-ı Memnu'nun 16 yıldır ekranlarda olduğunu ve tekrarlarının bile hâlâ zirvede yer aldığını hatırlatan Selçuk Yöntem yapımın kariyerine olumsuz bir etkisi olduğuna inanmadığını ancak beraberinde getirdiği zorlukları açık yüreklilikle dile getirdi. Karakterlerin seyirci zihninde aşırı özdeşleşmesinin getirdiği dezavantajlara dikkat çeken usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu negatif olarak algılamamak lazım. Dünyada da 100 ülkede gösterilen bir dizi 16 yıldır tekrarlanan tekrarlarıyla da reyting alan bir dizi. Olumsuz bir şey olduğunu sanmıyorum. Dezavantajlar getirmedi mi? Getirdi! Orada hep beraber oynadığımız arkadaşlarla bir araya gelip başka bir iş yapamadık. Orada çok özdeşleşme oldu karakterlerle. Şöhretimi de eskitmiyor."

Sektördeki Senaryo Krizine Sert Çıkış: "Bana Gelen 3 Senaryo da Birbirinin Aynısıydı!"

Ceyda Düvenci'nin "Neden daha fazla dizide rol almıyorsunuz?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Selçuk Yöntem televizyon sektörünün en büyük kanayan yarası olan senaryo kısırlığına parmak bastı. Aşk-ı Memnu sonrasında kendisine sürekli benzer roller teklif edildiğini belirten usta aktör tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:

"İsterdim ama senaryo diye bir sorun var açık konuşmak gerekirse... Bir senaryonun bir aktörü heyecanlandırması lazım. Bana geçen yıl belli aralıklarla 3 tane senaryo geldi, üçünün de konusu aynı! Sadece isimler değişik! Çok samimi söylüyorum bunu. Ben Aşk-ı Memnu'dan sonra 3 tane konak dizisinde oynadım ne oynuyorsam onu oynamak zorunda değilim! Çok değişik konular var, bizim yöreselden evrensel olmamız lazım; çok konular var bizim topraklarımızda. Aynı roller hiçbir şey katmıyor heyecanlanmayınca o zaman niye yapacaksın? Dizi yapmayacağım diye bir söylemim yok, iyi senaryo ile iyi kadro ile iyi kanalla niçin dizi yapılmasın?"

Dizi dünyasına kapılarını tamamen kapatmadığının altını çizen usta sanatçı özgün bir senaryo güçlü bir kadro ve doğru bir platform bulduğunda yeniden ekranlarda olabileceğinin müjdesini vererek hayranlarını heyecanlandırdı.

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