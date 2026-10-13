Uzak Şehir'de Nefesler Tutuldu: Nikah Masasındaki Alya "Evet" Diyecek mi?

Uzak Şehir'de Alya nikah masasında kaldı! Enver ile evlenecek mi? Albora Konağı'nda nişan krizi ve Kartal'ın DNA testi hamlesi bölüme damga vurdu.

Uzak Şehir'de Nefesler Tutuldu: Nikah Masasındaki Alya
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 15:47

Kanal D ekranlarında izleyicileri ekrana kilitleyen, AyNA Yapım imzalı Emmy adayı fenomen dizi Uzak Şehir pazartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle reytingleri ve sosyal medyayı altüst etti. Hikayede kartların yeniden dağıtıldığı heyecan dolu bölümd; Sadakat'in Deniz Cihan'ın velayetini alması üzerine tüm köprüleri atan Alya'nın Enver ile nikah masasına oturması damga vurdu. Bölüm finalinde nikah memurunun sorusu karşısında Alya'nın sessizliğe bürünmesi izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.

Nikah Masasında Büyük Sessizlik

Oğlunun velayetini kaybetmenin verdiği derin üzüntü ve çaresizlikle radikal bir karar alan Alya Enver'le nikah masasına oturdu. Tüm gözlerin Alya'ya çevrildiği o tarihi anlarda nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine Alya'nın bir türlü yanıt verememesi ekran başındakilerin nefesini kesti.

Alya'nın vereceği karar merak konusu olurken dizinin hayranları sosyal medyada "Alya son anda vazgeçecek", "Deniz Cihan için evlenmek zorunda" şeklinde binlerce yorum yaparak yeni bölüm öncesi teorilerini paylaştı.

Albora Konağı'nda Gerilim Zirvede

Bölümün bir diğer büyük kırılma noktası ise Ateş ve Zerrin cephesinde yaşandı. Zerrin'in "Bana yüzük tak" teklifini kabul eden Ateş, Zerrin ile birlikte soluğu Albora Konağı'nda aldı. Kızını görmek için konağa giden Zerrin'in "Biz nişanlandık" sözü konakta adeta bomba etkisi yarattı. Zerrin ve Ateş'in bu hamlesi karşısında Kaya'nın adeta çılgına dönmesi konaktaki dengeleri tamamen altüst etti.

Kartal'dan Şoke Eden DNA Testi Hamlesi!

Dizide gizem perdesini aralayacak bir diğer önemli gelişme ise Kartal tarafında yaşandı. Alya'nın kendi öz kızı olabileceğinden şüphelenen ve bu düşünceyle çıldıran Kartal gerçeği öğrenmek için harekete geçti. Enver ve Alya'nın bir araya geldiği akşam yemeğini fırsat bilen Kartal Alya'nın kullandığı bardak ve çatalı gizlice aldırarak DNA testi için laboratuvara gönderdi. Hem Kartal hem de izleyiciler dizinin geleceğini doğrudan etkileyecek bu DNA testinin sonucunu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Gerek nikah masalarındaki belirsizlik gerekse konaktaki büyük krizlerle temposunu her geçen hafta artıran Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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