Yıldız Geçidi Gibi Kadro: Mistik Gerilim ve Korku Filmi SOY Vizyona Girdi!

Türk sinema tarihinin en iddialı uluslararası ortak yapımlarından biri olan dev bütçesi ve göz kamaştıran oyuncu kadrosuyla günlerdir merakla beklenen SOY nihayet sinemaseverlerle buluştu. Turki Al Alshikh'in sahibi olduğu küresel eğlence şirketi Rozam imzalı yapım Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent gibi usta isimleri başrolde buluştururken Tuba Büyüküstün'ün konuk oyuncu olarak yer almasıyla şimdiden magazin gündemine damga vurdu. Zaman, hafıza ve kadim bir lanet üçgeninde geçen film, korku ve gerilim severlere unutulmaz bir sinema deneyimi vadetmeye hazırlanıyor.

65 mm Sinematografi ve Dünyaca Ünlü Yönetmen İmzası

Orijinal hikayesi Turki Al Alshikh'e ait olan senaryosunu Turki Al Alshikh, Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz'ın kaleme aldığı SOY görsel estetiğiyle sinema dünyasında çığır açıyor. Yönetmenliğini ve görüntü yönetmenliğini The Hills Have Eyes, Annabelle: Creation, The Nun ve Crawl gibi Hollywood'un dev korku yapımlarından tanınan dünyaca ünlü isim Maxime Alexandre üstlendi.

Tamamı 65 mm formatında çekilen ve dünyada sınırlı sayıda bulunan 13 ARRI ALEXA 265 kameradan ikisinin kullanıldığı film teknik detaylarıyla da parlıyor. Beş haftalık hazırlık ve beş haftalık çekim sürecinde 200'ü aşkın kişinin görev aldığı yapım; Mısır'ın antik Fayyum portrelerine kadar uzanan tarihsel ve sanatsal referanslarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Türkiye'den Fransa, Los Angeles ve İtalya'ya Uzanan Küresel Prodüksiyon

Türkiye'de başlayan çekim serüveni; post-prodüksiyon aşamasında Fransa, Los Angeles ve İtalya gibi sinemanın kalbinin attığı merkezlere uzandı. Kurgusunu Fransız kurgucu Stéphane Roche'un üstlendiği filmin renk düzenlemesi Los Angelestaki Picture Shop^^ta colorist Pankaj Bajpai tarafından yapılırken büyüleyici müzikleri ise ünlü İtalyan müzisyen ve prodüktör CanovA imzasını taşıyor.

CB Medya'nın yapımcılığını, Saner Ayar'ın yürütücü yapımcılığını üstlendiği, dağıtımını ise CJ ENM'in gerçekleştirdiği SOY karanlık ve çok katmanlı anlatısıyla sinemalarda izleyicilerini bekliyor.