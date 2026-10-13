Adil Yıldırım'dan Yıllar Sonra Gelen Çarpıcı İtiraf: "8 Yıl Seks Bağımlılığı ile Mücadele Ettim!"

İlişki koçu Adil Yıldırım 20'li yaşlarında 8 yıl seks bağımlılığı yaşadığını açıkladı: "Günde 20 kez cinsellik yaşıyordum İtalya'da tedavi gördüm."

Adil Yıldırım'dan Yıllar Sonra Gelen Çarpıcı İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 14:42

İlişki koçu ve yazar kimliğiyle tanınan Adil Yıldırım katıldığı bir programda yaptığı samimi ve bir o kadar da çarpıcı itiraflarla magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Geçmiş yıllarda yaşadığı zorlu bir süreci ve hayatını altüst eden rahatsızlığını ilk kez bu kadar net dile getiren Yıldırım 20'li yaşlarında sekiz yıl boyunca seks bağımlılığı ile mücadele ettiğini açıkladı. Yaşadığı bu ağır psikolojik ve fiziksel bağımlılıktan kurtulmak için yurt dışında uzun süreli tedavi gördüğünü belirten ünlü yazarın açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"Günde 20 Kez Cinsellik Yaşıyordum"

Gençlik yıllarında yaşadığı bağımlılığın hayatını kontrol edilemez bir noktaya sürüklediğini ifade eden Adil Yıldırım yaşadığı trajikomik ama bir o kadar da yıpratıcı dönemi tüm şeffaflığıyla anlattı. Bağımlılığın boyutlarını gözler önüne seren şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"20'li yaşlarımda 8 yıl süren bir seks bağımlılığım vardı. Günde 20 kez cinsellik yaşıyordum. Bu durum artık hayatımı yönetemez hale gelmeme neden olmuştu. İtalya'da bu süreçte çok ciddi bir tedavi gördüm ve bu illetten kurtulmayı başardım."

Bağımlılık sürecinin hayatını ne kadar zorlaştırdığını ve bu durumla yüzleşmenin kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten ünlü yazar gördüğü profesyonel tedavi sayesinde yeniden sağlıklı bir hayata adım attığını vurguladı.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Adil Yıldırım'ın yıllar sonra yaptığı bu cesur itiraf sosyal medya kullanıcıları arasında ikiye bölündü. Bir kesim yazarın yaşadığı bu zorlu süreci ve farkındalığını açıkça paylaşmasını takdir ederken diğer bir kesim ise yapılan bu ifşaatların şaşırtıcı boyutuna dikkat çekti. İlişkiler üzerine kitaplar yazan ve tavsiyelerde bulunan bir ismin kendi geçmişindeki bu karanlık tüneli antlatması magazin dünyasında günün en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.

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