Çiçekçi Kız'ın İlk Fragmanı Yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'den Müthiş Uyum

Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'nin başrolünde yer aldığı TOD yapımı Çiçekçi Kız dizisinden ilk fragman yayınlandı. Çiçekçi Kız çok yakında TOD'da!

Çiçekçi Kız'ın İlk Fragmanı Yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'den Müthiş Uyum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 15:32

Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan afişiyle dizi severlerden büyük beğeni toplayan, dijital yayın platformu TOD'un merakla beklenen yeni orijinal yapımı Çiçekçi Kız için geri sayım başladı. Başrollerini genç kuşağın başarılı ve yetenekli isimleri Helin Kandemir ile Hakan Çelebi'nin paylaştığı TOD STUDIOS imzalı dizinin heyecanla beklenen ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Deniz Akçay'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu projeden gelen ilk görüntüler romantizm ve aksiyon dolu sürprizlerle dolu bir hikayenin sinyallerini verdi.

Nilüfer ve Faruk'un Yolları Kesişiyor

İzleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Çiçekçi Kız hayallerinin peşinden giderek kendi çiçekçi dükkanını açan Nilüfer (Helin Kandemir) ile gizli bir görev yürütmekte olan polis Faruk'un (Hakan Çelebi) kader ortaklığını konu alıyor. Birbirine taban tabana zıt iki farklı karakteri aynı çiçekçi dükkanında bir araya getiren dizi sıcak bir romantik komedi atmosferini sürükleyici polisiye unsurlarla harmanlayarak seyirciye farklı bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yayınlanan ilk fragmanda Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'nin güçlü ekran uyumu dikkat çekerken dizinin eğlenceli ve gizemli tonu sosyal medyada şimdiden olumlu yorumlar almaya başladı.

Yıldız Kadro Yakında TOD Ekranlarında!

Güçlü senaryosu ve dikkat çeken başrol uyumunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren dizinin ekibinde usta ve yetenekli isimler bir araya geliyor. Yapımın kadrosunda Ayşen Gürler, Müge Su Şahin, Bayram Bazarov, Şebnem Yıldırım, Yusuf Demircioğlu, Yunus Narin ve Murat Karasu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve renkli dünyasıyla yeni sezonun en iddialı dijital projelerinden biri olmaya aday gösterilen Çiçekçi Kız çok yakında TOD platformunda izleyiciyle buluşacak.

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